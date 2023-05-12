Немцы потратят на подарки мамам почти миллиард евро

В День матери немцы не скупятся на подарки. Кто-то считает, что этот праздник, как и День Валентина, становится все более коммерческим, но он остается популярным в Германии.

День матери отмечается в Германии уже 100 лет, всегда во второе воскресенье мая. В этот день мамам дарят подарки, чаще всего - цветы, сладости, подарочные сертификаты, или приглашают на ужин в ресторан. У этого праздника давняя история.

Когда и почему начали отмечать День матери

Придумала этот праздник незамужняя и бездетная американка Анна Мари Джарвис (1864-1948) из города Графтона в американском штате Западная Виргиния. В этот день она хотела почтить память своей матери, которая боролась за улучшение медицинского обслуживания матерей и их детей, а также заботилась о тех, кто вернулся с войны.

По ее задумке, в этот день женщины должны были объединиться, чтобы проявить солидарность друг с другом, поддержать деятельность по оказанию социальных услуг и выступить против военных действий. Иными словами, этот день планировался не как день подарков и благодарения, а скорее, как день благотворительности и пацифизма. В 1908 году, во второе воскресенье мая, состоялась первая поминальная служба в церкви Графтона в честь матери Анны, которая умерла в мае двумя годами ранее. Шесть лет спустя, в 1914 году, этот день был объявлен национальным праздником в США в знак поклонения матерям. А с 1917 года его начали праздновать в Швейцарии, Норвегии и Швеции. В наши дни День матери отмечается в разное время в зависимости от страны, но в основном в мае. Несколько десятков стран, например Китай, Новая Зеландия, Бразилия и Конго, отмечают его, как в Германии, во второе воскресенье мая.

Однако, первоначальная идея Анны Джарвис о Дне солидарности женщин в самих США вскоре была утрачена: торговля воспользовалась Днем матери и начала рекламировать его в своих коммерческих интересах, предлагая чествовать матерей подарками. Несмотря на призывы Анны Джарвис к бойкоту такой трактовки праздника матери, из-за которых она даже оказалась в тюрьме, коммерческий подход к празднику процветает и по сей день. Не исключение и Германия. В этот день цветочные магазины делают свой самый большой весенний торговый оборот.

Первый День матери в Германии и его история

В 1922 году в Германии объединение флористов запустило рекламную кампанию ко Дню матери. Идея почтить героические поступки матерей во время Первой мировой войны (1914-1918) стала решающей для его празднования. В результате не без помощи прессы и радио 13 мая 1923 года был впервые отпразднован как День матери.

Национал-социалисты в Германии тоже использовали День матери в своих целях: в "третьем рейхе" этот день стал праздником германской расы. Бронзовый, серебряный или золотой Крест Матери ("Ehrenkreuz der Deutschen Mutter") вручался женщинам в зависимости от количества "чистокровных детей".

Пропаганда "третьего рейха" требовала от матерей "подарить фюреру ребенка" - по принципу: чем больше, тем лучше. После Второй мировой войны это стало одной из причин, по которой в бывшей ГДР вместо Дня Матери в первой половине мая праздновали Международный женский день - 8 марта.

Праздник популярен в сегодняшней Германии

День матери по-прежнему популярен в объединенной Германии. В воскресенье, 14 мая 2023 года, он будет отмечаться в Германии в сотый раз. По результатам различных опросов, как минимум трое из десяти немцев в этот день дарят своим матерям подарки - предположительно еще и потому, что слово "мама" ни для кого не является нейтральным, а скорей - очень эмоциональным.

В Германии преобладает образ "хорошей матери", объясняет дрезденский социолог Анне-Лауре Гарсия (Anne-Laure Garcia). Она ссылается на исследования, согласно которым истоки немецкого идеала матери можно найти в протестантизме Мартина Лютера. Важнейшей задачей любой христианки была забота о детях и их воспитание.

В Германии День матери любят не только сами матери, но и их дети Фото: Fotolia/Uwe Annas

"Материнство, которое раньше считалось проявлением первородного греха, не только улучшилось, оно даже стало добродетелью", - считает Анне-Лауре Гарсия, изучающая проблемы материнства в Техническом университете Дрездена.

Немцы потратят почти миллиард на подарки матерям

Почти 973 миллиона евро собираются потратить немцы в День матери на подарки и цветы в нынешнем году. Таков прогноз Немецкого объединения розничной торговли (HDE), сделанный на основе опроса более 1000 потребителей. Почти треть всех опрошенных запланировали в преддверии Дня матери дополнительные расходы.

Эксперты считают, что немцы в нынешнем году израсходуют на подарки матерям в среднем на душу населения по 17 евро. Почти две трети из них подарят своим матерям цветы. На втором месте по популярности среди подарков - сладости, шоколад и другие продукты питания. Декоративные и парфюмерные товары - так же есть в списке запланированных подарков.

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