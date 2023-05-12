  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Symbolbild | Deutschland Muttertag
Фото: Winfried Rothermel/AP Photo/picture alliance
КультураГермания

Немцы потратят на подарки мамам почти миллиард евро

Виктор Вайц
1 ч. назад

В День матери немцы не скупятся на подарки. Кто-то считает, что этот праздник, как и День Валентина, становится все более коммерческим, но он остается популярным в Германии.

https://p.dw.com/p/4QwGz

День матери отмечается в Германии уже 100 лет, всегда во второе воскресенье мая. В этот день мамам дарят подарки, чаще всего - цветы, сладости, подарочные сертификаты, или приглашают на ужин в ресторан. У этого праздника давняя история.

Когда и почему начали отмечать День матери

Придумала этот праздник незамужняя и бездетная американка Анна Мари Джарвис (1864-1948) из города Графтона в американском штате Западная Виргиния. В этот день она хотела почтить память своей матери, которая боролась за улучшение медицинского обслуживания матерей и их детей, а также заботилась о тех, кто вернулся с войны. 

По ее задумке, в этот день женщины должны были объединиться, чтобы проявить солидарность друг с другом, поддержать деятельность по оказанию социальных услуг и выступить против военных действий. Иными словами, этот день планировался не как день подарков и благодарения, а скорее, как день благотворительности и пацифизма. В 1908 году, во второе воскресенье мая, состоялась первая поминальная служба в церкви Графтона в честь матери Анны, которая умерла в мае двумя годами ранее. Шесть лет спустя, в 1914 году, этот день был объявлен национальным праздником в США в знак поклонения матерям. А с 1917 года его начали праздновать в Швейцарии, Норвегии и Швеции. В наши дни День матери отмечается в разное время в зависимости от страны, но в основном в мае. Несколько десятков стран, например Китай, Новая Зеландия, Бразилия и Конго, отмечают его, как в Германии, во второе воскресенье мая. 

Однако, первоначальная идея Анны Джарвис о Дне солидарности женщин в самих США вскоре была утрачена: торговля воспользовалась Днем матери и начала рекламировать его в своих коммерческих интересах, предлагая чествовать матерей подарками. Несмотря на призывы Анны Джарвис к бойкоту такой трактовки праздника матери, из-за которых она даже оказалась в тюрьме, коммерческий подход к празднику процветает и по сей день. Не исключение и Германия. В этот день цветочные магазины делают свой самый большой весенний торговый оборот.

Первый День матери в Германии и его история 

В 1922 году в Германии объединение флористов запустило рекламную кампанию ко Дню матери. Идея почтить героические поступки матерей во время Первой мировой войны (1914-1918) стала решающей для его празднования. В результате не без помощи прессы и радио 13 мая 1923 года был впервые отпразднован как День матери. 

Национал-социалисты в Германии тоже использовали День матери в своих целях: в "третьем рейхе" этот день стал праздником германской расы. Бронзовый, серебряный или золотой Крест Матери ("Ehrenkreuz der Deutschen Mutter") вручался женщинам в зависимости от количества "чистокровных детей". 

Пропаганда "третьего рейха" требовала от матерей "подарить фюреру ребенка" - по принципу: чем больше, тем лучше. После Второй мировой войны это стало одной из причин, по которой в бывшей ГДР вместо Дня Матери в первой половине мая праздновали Международный женский день - 8 марта.

Праздник популярен в сегодняшней Германии

День матери по-прежнему популярен в объединенной Германии. В воскресенье, 14 мая 2023 года, он будет отмечаться в Германии в сотый раз. По результатам различных опросов, как минимум трое из десяти немцев в этот день дарят своим матерям подарки - предположительно еще и потому, что слово "мама" ни для кого не является нейтральным, а скорей - очень эмоциональным.

В Германии преобладает образ "хорошей матери", объясняет дрезденский социолог Анне-Лауре Гарсия (Anne-Laure Garcia). Она ссылается на исследования, согласно которым истоки немецкого идеала матери можно найти в протестантизме Мартина Лютера. Важнейшей задачей любой христианки была забота о детях и их воспитание. 

Ребенок нарисовал сердце на асфальте ко Дню матери
В Германии День матери любят не только сами матери, но и их детиФото: Fotolia/Uwe Annas

"Материнство, которое раньше считалось проявлением первородного греха, не только улучшилось, оно даже стало добродетелью", - считает Анне-Лауре Гарсия, изучающая проблемы материнства в Техническом университете Дрездена. 

Немцы потратят почти миллиард на подарки матерям

Почти 973 миллиона евро собираются потратить немцы в День матери на подарки и цветы в нынешнем году. Таков прогноз Немецкого объединения розничной торговли (HDE), сделанный на основе опроса более 1000 потребителей. Почти треть всех опрошенных запланировали в преддверии Дня матери дополнительные расходы.

Эксперты считают, что немцы в нынешнем году израсходуют на подарки матерям в среднем на душу населения по 17 евро. Почти две трети из них подарят своим матерям цветы. На втором месте по популярности среди подарков -  сладости, шоколад и другие продукты питания. Декоративные и парфюмерные товары - так же есть в списке запланированных подарков. 

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Беременная женщина

ООН: Каждые две минуты в мире умирает будущая мать

ООН: Каждые две минуты в мире умирает будущая мать

Всемирная организация здравоохранения с 2016 по 2020 годы отмечала рост материнской смертности в нескольких регионах. Миллионы женщин до сих пор лишены качественной медпомощи, заявил гендиректор ВОЗ.
Здоровье23 февраля 2023 г.
Педро Санчес

В Испании готовят закон о равном доступе женщин к постам

В Испании готовят закон о равном доступе женщин к постам

Педро Санчес анонсировал закон о равных возможностях для женщин при занятии ключевых должностей в политике, администрации, ассоциациях и крупных компаниях.
Общество5 марта 2023 г.
Жещина с кошельком

В Германии женщины зарабатывают на 18 процентов меньше мужчин

В Германии женщины зарабатывают на 18 процентов меньше мужчин

С последнего исследования в 2006 году разница в оплате труда мужчин и женщин сократилась. На западе ФРГ разница в оплате значительно больше, чем на востоке.
Общество30 января 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин

Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут

Конфликты10 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW на переименование Калининграда в Польше. В центре картинки стоит человечек в сером костюме, символизирующий российского чиноника. Он держит в руках табличку с названием "Калининград". Вокруг него собрались человечек с польским флагом, котрый выкрикивает название "Крулевец", человечек с флагом Германии, выкрикивающий "Кенигсберг", и карикатурный Иммануил Кант, предлагающий название "Кантград".

Польша переименовывает Калининград, или Что бы сказал Кант

Польша переименовывает Калининград, или Что бы сказал Кант

Политика19 ч. назад
Прилавки на стамбульских рынках по-прежнему полны, но кто может себе позволить покупку?

Выборы в Турции: проблемами в экономике недовольны все

Выборы в Турции: проблемами в экономике недовольны все

Политика8 ч. назад
Дуэт Teyа & Salena из Австрии на сцене "Евровидения-2023" в Ливерпуле

Второй полуфинал "Евровидения-2023": все дело в концепции

Второй полуфинал "Евровидения-2023": все дело в концепции

Музыка9 ч. назад
Европарламент в Страсбурге

"Мы хотим знать, где Виктор!" В ЕП прошли дебаты о Бабарико

"Мы хотим знать, где Виктор!" В ЕП прошли дебаты о Бабарико

Политика17 ч. назад
Александр Лукашенко

Что будет в Беларуси, если умрет Лукашенко

Что будет в Беларуси, если умрет Лукашенко

Политика18 ч. назад
Немецкая рок-группа Lord of the Lost во время "Евровидения-2023" в интервью DW в Ливерпуле

Немцы на "Евровидении": Если конкурс фрик-шоу, то мы - фрики

Немцы на "Евровидении": Если конкурс фрик-шоу, то мы - фрики

Культура11 мая 2023 г.
На главную страницу