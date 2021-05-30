Скандал вокруг тест-центров: в ФРГ пройдут министерские консультации

Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек (Klaus Holetschek) предупредил о юридических последствиях на фоне сообщений о возможных махинациях, допущенных при работе тест-центров для выявления коронавирусной инфекции в этой федеральной земле и в Северном Рейне - Вестфалии. Министры здравоохранения отдельных земель и глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) в понедельник, 31 мая, проведут консультации на этот счет, подтвердил представитель ведомства.

"Тот, кто хочет обогатиться на пандемии коронавируса с помощью преступных махинаций, должен быть последовательно подвергнут наказанию", - подчеркнул Холечек.

"Бавария работает над тем, чтобы все обвинения были быстро сняты", - добавил он. Речь идет о возможном мошенничестве при выставлении счетов за оказанные услуги, ведется следствие, уточняет агентство dpa.

Консультации начнутся в 08.00 по местному времени (09.00 мск) и будут проходить в онлайн-формате.

Шпан: ответственность - на местных чиновниках

Между тем Йенс Шпан завил 30 мая в интервью вещателю ARD, что местные чиновники должны контролировать, как работают центры по тестированию на COVID-19, и бороться с коррупцией. "Я не могу контролировать тест-центры из Берлина", - подчеркнул министр.

Глава федерального ведомства также добавил, что когда речь идет о частных поставщиках услуг, существует очевидная необходимость усилить контроль.

Шпан также хочет привлечь к проверкам налоговые органы. "Большинство относится к налоговой службе с уважением и совсем по-другому, чем к органам здравоохранения", - сказал он.

Расследование WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung

Поводом для обвинений в мошенничестве послужило совместное расследование вещателей WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung. Издания пришли к выводу, что проверить выставляемые при тестированиях счета - крайне сложно. Кроме того, услуги по вывлению коронавируса в ФРГ оказывают не только специальные тест-центры, врачи, аптеки, но даже парикмахерские и владельцы кафе, уточняют журналисты WDR и NDR.

В конце февраля в ФРГ разгорелся связанный с пандемией "масочный" скандал. В нем оказались, в частности, замешаны два депутата бундестага от ХДС/ХСС - Николас Лебель (Nikolas Löbel, ХДС) и зампредседателя фракции Георг Нюсляйн (Georg Nüßlein, ХСС). Выяснилось, что они выступали посредниками при закупках защитных масок, получая за это шестизначные суммы в качестве комиссионных. В итоге оба депутата вышли из своих партий, Лебель отказался от депутатского мандата, а Нюсляйн заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в бундестаг.

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