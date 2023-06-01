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Скандал в Варшаве: депутат сейма сорвал доклад о Холокосте

Яцек Лепяж | Наталья Позднякова
3 ч. назад

Праворадикальный депутат польского сейма сорвал выступление ученого из Канады о Холокосте. Мероприятие проходило в Немецком историческом институте. Полиция ничего не могла сделать.

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Полиция пытается вывести Брауна из зала
Полиция пытается вывести Брауна из залаФото: Jacek Lepiarz/DW

Немецкий исторический институт в Варшаве - место, известное своими взвешенными научными дебатами, во время которых решающую роль играют аргументы по существу, а не политические эмоции. 30 мая Дворец Карницких, в котором с 2002 года размещается институт, стал ареной для политического скандала, который закончился применением насилия, правда, в отношении технического оснащения.

В чем причина скандала 

Институт пригласил выступить с докладом Яна Грабовского, знаменитого польско-канадского исследователя Холокоста. Название его лекции: "(Растущая) проблема Польши с историей Холокоста", еще до начала выступления вызвало напряжение. 25 мая бывший советник по вопросам внешней политики президента Дуды Якоб Кумох начал агитировать в Twitter против Грабовского. Кумох, который согласно сообщениям СМИ, должен стать послом Польши в Китае, был недоволен, прежде всего, тем, что лекция Грабовского проводится именно в Немецком историческом институте.

Немцы не имеют права что-либо говорить полякам о Холокосте. "Еще раз: немецкий исторический институт", написал он, хочет "спровоцировать аферу", чтобы немецким газетам было о чем написать.

Депутат сейма штурмует сцену 

Скандал спровоцировал в самом начале выступления Грабовского праворадикальный депутат польского сейма Гжегож Браун. После нескольких минут выступления Браун соскочил со своего места и начал кричать: "Хватит". Он выскочил на подиум, вырвал микрофон из рук лектора и несколько раз ударил микрофоном по пульту. Затем он вырвал кабель и перевернул громкоговоритель. Шокированной публике он заявил, что мероприятие окончено.

Ни блюстители порядка в зале, ни приехавшие на вызов полицейские не смогли вывести из зала Брауна и его сторонников. Депутат заявил о своем иммунитете и утверждал, что речь идет о критической ситуации. На обвинение со стороны директора института Милоша Резника, что он испортил имущество института, Браун отреагировал оскорблениями: "Немец в Варшаве будет меня учить тому, что я не должен ничего разрушать. Вон из Варшавы, немедленно!" 

Милош Резник ( в центре)
Милош Резник ( в центре) Фото: Jacek Lepiarz/DW

Несмотря на осуждающие возгласы публики в адрес провокатора Браун не сдвинулся с места. "Я защищаю польскую нацию от провокационных атак на исторически чувствительные темы", - заявил он полицейским. После безуспешных переговоров с Брауном полицейские потребовали, чтобы участники мероприятия покинули зал.

Праворадикальный провокатор в сейме

Только после того, как мероприятие было сорвано, Браун покинул помещение в сопровождении своих сторонников, которые на улице поздравляли его с победой. Браун принадлежит в парламенте к мелкой фракции "Конфедерация", которая в настоящий момент состоит из 9 человек.

Гжегош Браун ( в центре) в бундестаге по приглашению АдГ
Гжегош Браун ( в центре) в бундестаге по приглашению АдГФото: Wojciech Szymanski/DW

Эта группа поддерживает тесный контакт с немецкой правопопулистской "Альтернативой для Германии" (АдГ). Скандальные акции протеста являются важной частью их политики. В прошлые годы Браун получил известность из-за акций протеста против COVID-ограничений. Министру здравоохранения он грозил в парламенте: "Тебя повесят!". Независимые СМИ тоже являются для него врагами. Еще в сентябре 2012-го он заявлял, что каждого десятого журналиста Gazeta Wyborcza и частного канала TVN нужно "застрелить".

"Мы достигли новой ступени насилия против ученых", - заявил историк Грабовский интернет-порталу Wirtualna Polska. Нынешняя ситуация напоминает, по его мнению, 1937-1939 годы, когда в Польше нападали на ученых и срывали их выступления.

Возвращение Польши в 30-е годы  

Такого же мнения придерживается историк Шимон Рудницкий, автор многочисленных публикаций о радикализации Польши в период между двумя мировыми войнами, с 1918 по 1939 годы. "Я чувствую себя как будто вернувшимся в 30-е годы", - говорит он DW.

"Что я могу сказать? Ситуация говорит сама за себя. Мы видели, у кого есть страх перед дебатами на важные и актуальные проблемы", - прокомментировал журналистам инцидент глава института Резник. Он заверил, что институт позже еще раз вернется к теме доклада. На вопрос, не получил ли провокатор того, чего хотел, из-за отмены мероприятия, Резник сказал: "Когда ученый говорит, что у него нет возможности продолжать свое выступление, мы должны с этим считаться".

Ян Грабовский
Ян ГрабовскийФото: Jan Grabowski/picture alliance/dpa/

Ян Грабовский преподает в Университете Оттавы в Канаде. Своими публикациями в Польше он нажил себе много врагов, прежде всего, среди правоконсервативных сил, находящихся у власти.   

Грабовский среди прочего является соавтором книги, опубликованной в 2018 году, в которой  тематизируется проблема насилия поляков-христиан в отношении евреев из Варшавского гетто в 1942 году, когда началась их массовая депортация нацистами в лагеря смерти, а сбежавшие и выжившие евреи просили помощи у польских семей в деревнях. Результаты исследования по этому вопросу были раскритикованы польским Институтом национальной памяти (IPN).  Поддержали ученого в этом вопросе израильский государственный национальный мемориал Холокоста Яд Вашем и Институт истории Академии Наук Польши.

Польское правительство в последнее время усилило давление на независимых ученых, которые исследовали критические аспекты польско-еврейских отношений во время Второй мировой войны. "Я не буду финансировать исследования, которые направлены на очернение доброго имени польского государства", - заявил польский министр науки и образования в Варшаве во время встречи с делегацией Европарламента в мае 2023 года. Эта позиция привела к напряжению в отношениях с израильским правительством и исследователями Холокоста по всему миру.

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