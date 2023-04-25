"Дневники Гитлера" - непревзойденный фейк немецких СМИ

25 апреля 1983 года авторитетный немецкий журнал Stern заявил о сенсационной находке, а через три дня опубликовал выдержки из "дневников Гитлера". Это стало началом самого громкого медийного скандала в истории Германии.

Что случилось 25 апреля 1983 года?

27 съемочных групп, более 200 журналистов собрались ровно 40 лет назад, 25 апреля 1983 года, в Гамбурге - в здании издательского дома Gruner+Jahr. Редакция в те времена самого популярного в Германии еженедельного информационно-аналитического журнала Stern анонсировала сенсацию. Сотрудники вышли к коллегам из других СМИ с 12-ю тетрадками в твердых черных обложках. Каждая из них сверху до низу исписана и отчасти изрисована рукой Адольфа Гитлера (Adolf Hitler). В зале - шок, охи-вздохи, неуверенный шепот. Затем - суета и вспышки фотокамер. Главный герой дня - репортер Герд Хайдеман (Gerd Heidemann), добывший сенсационные "дневники "фюрера"".

Репортер Герд Хайдеман с "дневниками"-тетрадками в руках Фото: Thomas Grimmm/AP/picture alliance

28 апреля 1983 года вышел номер Stern, опубликовавший первую партию выдержек из "дневников" бывшего рейхсканцлера. Обычный тираж в 1,8 миллиона экземпляров решили увеличить на 400 тысяч. Цену за каждый журнал подняли на 50 пфеннигов (сейчас - около 25 центов в пересчете). Главный редактор Stern Петер Кох (Peter Koch) заявил, что историю "третьего рейха" придется переписывать, потому что "дневники" представляют Гитлера и события 30-х и 40-х годов XX века в новом свете.

Сенсация удалась, хотя ничего особенного в публикации читатели и не нашли. Зато смогли прочитать о не самых аппетитных подробностях частной жизни "фюрера". Так, в одной из записей 1936 года Гитлер переживает, что из-за таблеток, прописанных ему врачами, его пучит, а любовница жалуется на запах из его рта.

Самый громкий медийный скандал в истории СМИ Германии

Сенсация "прожила" недолго: всего лишь 11 дней. 6 мая 1983 года стало известно, что "дневники Гитлера" - подделка, к тому же - плохого качества. Подозрения возникли сразу, уж очень неожиданно и не совсем понятно откуда всплыли эти тетрадки. Криминалистам быстро удалось доказать тот факт, что дневники могли быть написаны кем угодно, только не Гитлером: листы были изготовлены из материалов, которых во времена "третьего рейха" попросту еще не было.

Как так получилось, что серьезный немецкий журнал не усомнился в подлинности документов? При этом ни для кого не было секретом, что Гитлер писать не любил, был нетерпеливым и импульсивным - эти качества никак не подходят человеку, способному мелким и достаточно аккуратным почерком исписать 12 тетрадей. В тексте есть фактические неточности, а отдельные пассажи - это скопированные один в один куски речей "фюрера".

Авторитетный журнал Stern понес сокрушительные имиджевые потери. Оправиться от них ему не удалось до сих пор. К этому еженедельнику и сегодня в Германии относятся с легким недоверием как коллеги, так и читатели.

Кто подделал "дневники Гитлера"?

Имя этого человека вошло в историю - Конрад Куяу (Konrad Kujau). Родился он в маленьком саксонском городке Лёбау - недалеко от Дрездена. Во время бомбардировки города в 1945 году потерял родителей, долго не мог их найти и воспитывался в детдоме. Всегда увлекался рисованием, позже его работы публиковались в разных периодических изданиях. Он умело подделывал подписи политических лидеров ГДР на открытках с их портретами - это тоже приносило неплохой доход. В конце 1950-х "криминальный элемент" перебрался в Западную Германию, где и прославился в качестве фальсификатора.

Конрад Куяу c выпуском журнала Stern, распространившим фейк Фото: Ingo Röhrbein/dpa/picture alliance

Куяу знал, что в ФРГ есть много людей, "скучающих" по былым временам и собирающих нацистские "реликвии", будь то автографы лидеров НСДАП или миска, из которой якобы ела любимая овчарка "фюрера". Как талантливый художник и не менее талантливый аферист он решил воспользоваться ситуацией. Торговать подобными раритетами открыто было запрещено. Все держалось в тайне, проверить подлинность тех или иных артефактов было крайне сложно. И - вуаля! Конрад Куяу начинает вести дневник за Гитлера - начиная с 1933 года и до конца жизни бывшего рейхсканцлера. Через своих клиентов фальсификатор выходит на репортера журнала Stern Герда Хайдемана и "втюхивает" ему и его редакции сенсационную находку. По легенде, дневники пытались вывезти из осажденного Берлина, но самолет, на борту которого они находились, потерпел крушение. Пилот погиб, но документы чудом уцелели.

Конечно, Stern проверял тетрадки на подлинность, но очень поверхностно, ведь надо было торопиться - чтобы находку не перехватили конкуренты. Руководство издательства даже не прочитало дневников. Была проведена графологическая экспертиза, которая подтвердила: да, дневники действительно писал Гитлер. Однако проблема была в том, что в качестве "оригинального" эталона использовались фальшивки того же Куяу, сделанные ранее: эксперты Stern сравнивали одну подделку с другой. Так называемой технологической экспертизы (анализа бумаги, чернил и так далее) журнал дожидаться не стал: уж очень хотелось сообщить о сенсационной находке. За "дневники Гитлера" их автор - Конрад Куяу - получил 9,3 миллиона немецких марок. Крупная сумма перепала и репортеру Хайдеману.

В итоге и репортер, и фальсификатор оказались на скамье подсудимых. И обоих приговорили к лишению свободы. Хайдеман до сих пор живет где-то в Гамбурге, причем весьма скромно. А Куяу смог извлечь пользу из своей известности: фальсификатор выступал экспертом по подделкам на телевидении и открыл в Штутгарте мастерскую, в которой официально торговал им самим изготовленными фейками - от картин Пикассо до нотных тетрадей Бетховена. В 1994 он баллотировался на выборах в бундестаг, а в 1996 на выборах мэра Штутгарта Куяу получил 901 голос. Умер аферист в 2000 году от рака желудка.

"Дневники" теперь доступны всем - с комментариями эксперта

Команда исследователей и журналистов немецкой медиакомпании NDR при помощи искусственного интеллекта оцифровала по большей части нечитабельные "дневники Гитлера". Теперь они доступны всем и каждому на сайте NDR - по этой ссылке .

Историк и политолог Хайо Функе (Hajo Funke) снабдил тексты своими комментариями, поместив каждый пассаж "дневника" в исторический контекст и сравнив его с фактами. До сих пор доступ к текстам Куяу имели лишь архивариусы.

Самое ужасное в истории с поддельными "дневниками Гитлера"

В текстах, написанных Конрадом Куяу, "фюрер" предстает чуть ли не защитников евреев. В одной из записей, датированной 1933 годом, Гитлер жалуется на коллег по партии, слишком жестоко относящихся к евреям. А после "Хрустальной ночи" погромов 1938 года поддельный рейхсканцлер очень переживает из-за разбитого стекла витрин, мол, ради чего такие убытки!? "Что скажет на это заграница?" - задается вопросом Гитлер по версии Куяу.

В текстах Куяу, датированных 1942 годом, "фюрер" вообще не собирается решать "еврейский вопрос", ожидая, что его соратники найдут где-нибудь "на Востоке клочок земли, где можно будет разместить евреев". В "дневнике" - ни слова о принятом нацистами с подачи Гитлера решении о массовом уничтожении евреев.

Фактически мы имеем дело с примером отрицания Холокоста - так оцениваются "дневники" современными экспертами в немецких СМИ. Очевидно, они писались в то время, когда Германия еще не достигла нынешнего уровня осознания совершенных преступлений, и для людей, которые, возможно, хотели бы вернуть времена былого "величия". Конрад Куяу, предполагают историки, либо сам придерживался правопопулистских взглядов, либо сознательно разыгрывал эту карту, подогревая интерес к своему "творению".

"Дневники Гитлера" - это не просто история одной скандальной подделки. Тексты Конрада Куяу, случайно или нет, отразили настроения в обществе сорокалетней давности. Вероятно, немцам тогда все еще хотелось видеть в "фюрере" не преступника, по чьему приказу погибли миллионы ни в чем не повинных людей, а обычного человека, размышляющего не о лагерях смерти, а о своей жене и пищеварительной системе.

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