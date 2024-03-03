Скандал с прослушкой: Немецкие политики критикуют Шольца

Олафу Шольцу пора расстаться с наивностью и разрешить поставку Украине дальнобойных ракет TAURUS, полагает Штрак-Циммерман. Россия и так уже давно считает Германию врагом, отметила эксперт СвДП по обороне.

В скандале вокруг прослушки беседы офицеров бундесвера о возможных последствиях поставки Украине дальнобойных ракет TAURUS эксперт Свободной демократической партии (СвДП) Мария-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) призвала Службу военной контрразведки (MAD) к скорейшему расследованию случившегося.

"Намерение, в результате которого запись прослушки была обнародована именно сейчас, очевидна: Россия желает любым способом предотвратить поставку ракет TAURUS Украине", - сказала она в интервью газете Rheinische Post, выдержки из которого в воскресенье, 3 марта, публикует агентство AFP.

"После того, как канцлер вновь исключил поставку крылатых ракет, а его аргументы были уже в течение 24 часов опровергнуты экспертами, Шольца, очевидно, пытаются отпугнуть от решения все же дать зеленый свет на поставки, поскольку Россия боится TAURUS, зная, насколько они эффективны. TAURUS, безусловно, должны быть поставлены. Я надеюсь, что федеральному канцлеру и его советникам теперь ясно, что пора, наконец, расстаться со своей наивностью. Россия и так уже давно считает Германию врагом", - указала Штрак-Циммерман.

Добриндт: Шольц должен дать объяснения бундестагу

Со своей стороны глава земельной группы ХСС в бундестаге Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) призвал Олафа Шольца дать разъяснения. "Сообщения о прослушке поражают по двум причинам: с одной стороны, россияне, очевидно, прослушивают переговоры, имеющие отношение к безопасности, а с другой - федеральный канцлер, возможно, обосновывает свой отказ от поставки TAURUS ложными аргументами. Канцлер должен дать объяснения бундестагу, в такой ситуации нельзя исключать создания следственной комиссии", - заявил он в интервью изданию Der Spiegel.

С 1 марта в СМИ курсирует 38-минутная запись разговора между четырьмя офицерами бундесвера, в ходе которого обсуждаются возможные последствия поставок Украине ракет TAURUS и ударов по Крымскому мосту. Украина уже многие месяцы добивается от Германии поставок TAURUS, но Олаф Шольц исключает это вопреки критике со стороны собственных партнеров по коалиции.

Шольц аргументирует свой отказ опасениями по поводу того, что Германия будет в результате втянута в войну в Украине, поскольку, как он заявляет, обслуживание TAURUS потребует непосредственного участия немецких военных. В то же время многие эксперты указывают на отсутствие такого автоматизма, поскольку украинские солдаты, по их мнению, способны самостоятельно обслуживать и программировать ракеты.

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