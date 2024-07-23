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Системы ПВО уничтожили более 15 дронов над Севастополем

Алексей Волошинов
23 июля 2024 г.

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев обвинил ВСУ в атаке беспилотников и заверил в отсутствии пострадавших объектов.

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Спутниковый снимок Севастополя после ракетной атаки (сентябрь 2023 года)
Спутниковый снимок Севастополя после ракетной атаки (сентябрь 2023 года)Фото: Planet Labs PBC/AFP

Силы противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на аннексированный Россией Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный РФ "губернатор" города Михаил Развожаев в ночь на вторник, 23 июля, обвинив в атаке Вооруженные силы Украины.

"По предварительной информации в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников", - написал он в Telegram-канале. Развожаев добавил, что в результате падения осколков одного из БПЛА было разбито стекло грузового автомобиля. "Осколки от второго беспилотника также упали рядом с домом в районе еще одного СНТ", - говорится в сообщении. Михаил Развожаев уточнил, что "никакие объекты в городе не пострадали", а местные службы "продолжают контроль обстановки".

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ осколочные ранения получили двое детей. Этот район, согласно сообщениям местных властей, подвергался атакам несколько раз за последние дни. По словам Гладкова, еще два человека были ранены в результате атак дронов вечером 22 июля в Борисовском районе.

Россия ранее ударила по Украине дронами и ракетами

Россия в ночь на 21 июля, выпустила по целям в Украине ракеты и беспилотники. Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, российские войска применили три баллистические ракеты, выпущенные из комплексов "Искандер-М", две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 39 ударных беспилотников Shahed.

В военной администрации Сумской области сообщили, что утром 21 июля российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в Шосткинском районе. Еще несколько российских беспилотников, по сообщениям местных властей, летели в сторону Киева. Там силам ПВО удалось уничтожить все дроны на подступах к городу. Атакованы были также Киевская, Днепропетровская, Полтавская и Николаевская области Украины.

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