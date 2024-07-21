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Россия ударила ночью по Украине дронами и ракетами

Сергей Ромашенко
21 июля 2024 г.

Воздушные силы Украины сообщили, что уничтожили 35 из 39 БПЛА Shahed. В Сумской области нанесены удары по объектам критической инфраструктуры.

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Беспилотник "Шахед" в небе над Украиной
Беспилотник "Шахед" в небе над УкраинойФото: Efrem Lukatsky/dpa/AP/picture alliance

Россия в ночь на воскресенье, 21 июля, выпустила по целям в Украине ракеты и беспилотники. Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, российские войска применили три баллистические ракеты, выпущенные из комплексов "Искандер-М", две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 39 ударных беспилотников Shahed.

По словам Олещука, украинские силы ПВО сбили 35 беспилотников, а управляемые авиационные ракеты Х-59/69 достигли своих целей. О том, куда попали остальные ракеты, Олещук не сказал. Он добавил, что украинская ПВО в эту ночь работала в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

Удары по критической инфраструктуре

В военной администрации Сумской области сообщили, что утром 21 июля российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в Шосткинском районе. В администрации не уточнили, каким именно вооружением был нанесен удар. Последствия этой атаки уточняются.

Несколько российских беспилотников летели в направлении Киева, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, силы ПВО уничтожили все дроны на подступах к городу. Разрушений и пострадавших в Киеве нет.

Удары по целям в других областях Украины

В Киевской области тоже работала противовоздушная оборона. Глава областной администрации Руслан Кравченко сообщил, что в двух районах упали обломки дронов, незначительно повреждены два дома и автомобиль.

В Днепропетровской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, сообщил глава региона Сергей Лысак. По его словам, пострадавших нет. В Полтавской области силы ПВО отражали атаку дронов, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры. В Николаевской области, по данным властей, уничтожен один дрон.

Войска РФ регулярно атакуют Украину с применением беспилотников и ракет, а также обвиняют украинские силы в обстрелах регионов России. По заявлению Минобороны РФ, в ночь на 21 июля российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и перехватили пять БПЛА в акватории Черного моря.

 

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