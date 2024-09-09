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Сирия обвинила Израиль в ударах, унесших жизни 16 человек

Ольга Лебедева
9 сентября 2024 г.

На западе Сирии в результате израильских авиаударов погибли не менее 16 человек, еще десятки ранены, утверждают сирийские СМИ. По данным агентства Reuters, целью ударов мог быть центр разработки химического оружия.

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Город Масьяф на западе Сирии
Город Масьяф на западе СирииФото: picture-alliance/AP Photo/P. Golovkin

На западе Сирии, согласно сообщениям государственного телевидения страны, в результате израильских авиаударов погибли не менее 16 человек, еще десятки ранены. Атаки начались вечером 8 сентября и были направлены против "ряда военных объектов в центральном регионе", цитирует агентство Reuters в понедельник, 9 сентября, сообщение сирийского информагентства SANA.

В результате ударов возникли два пожара, сообщили сирийские госСМИ. Они утверждают, что это самая смертоносная израильская атака после удара Израиля по диппредставительству Ирана в Дамаске в апреле.

Reuters: Возможный удар по центру разработки химического оружия

Несколько ударов были нанесены по военному исследовательскому центру близ города Масьяф в провинции Хама на западе Сирии, в котором разрабатывают химическое оружие, пишет Reuters со ссылкой на два источника в разведках стран Ближнего Востока. По их данным, в исследовательском центре в этот момент могла находится группа иранских военных экспертов, вовлеченных в производство оружия.

Еще один собеседник агентства - высокопоставленный военный, близкий к властям Ирана и Сирии, опроверг сведения, согласно которым пострадал объект по производству химического оружия. По его словам, целью был известный в Сирии исследовательский центр.

Власти Сирии и Ирана осудили предполагаемые израильские атаки. МИД Сирии назвал их актом вопиющей агрессии, а представитель МИД Ирана решительно осудил "преступное нападение" в Сирии. Комментариев от израильской стороны пока не поступало. Израиль активизировал удары по вооруженным формированиям в Сирии, которых поддерживает Иран, после началавоенной операции против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

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