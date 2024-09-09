Сирия обвинила Израиль в ударах, унесших жизни 16 человек

На западе Сирии в результате израильских авиаударов погибли не менее 16 человек, еще десятки ранены, утверждают сирийские СМИ. По данным агентства Reuters, целью ударов мог быть центр разработки химического оружия.

На западе Сирии, согласно сообщениям государственного телевидения страны, в результате израильских авиаударов погибли не менее 16 человек, еще десятки ранены. Атаки начались вечером 8 сентября и были направлены против "ряда военных объектов в центральном регионе", цитирует агентство Reuters в понедельник, 9 сентября, сообщение сирийского информагентства SANA.

В результате ударов возникли два пожара, сообщили сирийские госСМИ. Они утверждают, что это самая смертоносная израильская атака после удара Израиля по диппредставительству Ирана в Дамаске в апреле.

Reuters: Возможный удар по центру разработки химического оружия

Несколько ударов были нанесены по военному исследовательскому центру близ города Масьяф в провинции Хама на западе Сирии, в котором разрабатывают химическое оружие, пишет Reuters со ссылкой на два источника в разведках стран Ближнего Востока. По их данным, в исследовательском центре в этот момент могла находится группа иранских военных экспертов, вовлеченных в производство оружия.

Еще один собеседник агентства - высокопоставленный военный, близкий к властям Ирана и Сирии, опроверг сведения, согласно которым пострадал объект по производству химического оружия. По его словам, целью был известный в Сирии исследовательский центр.

Власти Сирии и Ирана осудили предполагаемые израильские атаки. МИД Сирии назвал их актом вопиющей агрессии, а представитель МИД Ирана решительно осудил "преступное нападение" в Сирии. Комментариев от израильской стороны пока не поступало. Израиль активизировал удары по вооруженным формированиям в Сирии, которых поддерживает Иран, после началавоенной операции против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.