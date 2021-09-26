 Швейцарцы поддержали легализацию однополых браков | Новости из Германии о Европе | DW | 26.09.2021

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Европа

Швейцарцы поддержали легализацию однополых браков

Изменение законодательства в пользу однополых браков ранее поддержали правительство и парламент Швейцарии, но консерваторы выступили против и вынесли вопрос на всенародное голосование.

Участники акции в поддержку однополых браков в Женеве, 11 сентября 2021 года

Акция в поддержку однополых браков в Женеве, 11 сентября 2021 года

По неофициальным предварительным результатам, большинство участников референдума в Швейцарии высказались за легализацию однополых браков. Право представителей ЛГБТ-сообщества заключать брачные союзы поддержали 64 процента проголосовавших, сообщил в воскресенье, 26 сентября, социологический институт gfs.bern через полчаса после закрытия участков для голосования.

Ранее соответствующий законопроект поддержали правительство и парламент в Берне. Против изменений в законодательстве выступила Швейцарская народная партия, которая вместе с рядом консервативных групп стала инициатором референдума.

Законопроект предусматривает возможность усыновления детей однополыми парами, против чего выступают консерваторы. Они заявляют, что искусственное оплодотворение в лесбийских парах означает "смерть отца", и хотят защитить традиционный брак между мужчиной и женщиной, поскольку, по их убеждению, только в нем дети появляются на свет "естественным образом".

Парламент Швейцарии легализовал однополые браки в 2020 году

Парламент Швейцарии в июне 2020 года разрешил однополым партнерам заключать брачные союзы, а лесбиянкам - зачинать детей из спермы доноров. На голосовании в Национальном совете обе инициативы были одобрены 132 голосами, 53 депутата проголосовали против и еще 13 - воздержались. Инициативу легализации однополых браков в Швейцарии выдвинула Партия "зеленых" либералов семью годами ранее.

Швейцария легализовала однополые браки одной из последней в Западной Европе. Вслед за Францией брачные союзы между однополыми партнерами в 2017 году были узаконены в Германии и Австрии. В Италии для однополых пар пока существует лишь возможность оформить отношения как зарегистрированное партнерство. Это, однако, не дает партнерам равных с супругами прав в вопросах гражданства и усыновления детей.

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    Автор: Виктор Вайц


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