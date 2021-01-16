Герхард Шредер: Аннексия Крыма была явным нарушением международного права

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер (Gerhard Schröder), в настоящее время занимающий пост председателя совета директоров "НК "Роснефть" и главы совета директоров принадлежащей "Газпрому" компании Nord Stream 2, впервые выступил с публичной критикой Кремля. В интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel, опубликованному в субботу, 16 января, он признал,что ряд действий российского руководства нарушают международные правовые нормы.

В ходе беседы журналист Der Spiegel напомнил Шредеру о фразе, которая прозвучала в его готовящейся к публикации книге "Последний шанс", о том, что Путин "переступил грань, которую не следовало переступать". Со своей стороны, Шредер уточнил, что данная фраза относилась не к Путину, а к России. "Мы знаем, что Путин является важной силой в России, но мы не знаем, действительно ли он несет ответственность за все, что связывают с Россией", - подчеркнул он.

Экс-канцлер заявил: "Аннексия Крыма была явным нарушением международного права". При этом он уточнил, что эта констатация не дает ответа на вопрос, какие причины стояли за действиями Москвы. "Предположим, что Украина действительно вступила бы в НАТО, как того хотели американцы. Тогда бы Севастополь, один из самых важных военных портов России, оказался бы на территории западного альянса", - продолжил Шредер свою мысль.

Экс-канцлер ФРГ заявил, что не считает санкции правильной реакцией на нарушение международного права. "Их я считаю бессмысленными, поскольку не вижу, чего можно добиться с их помощью", - подчеркнул Шредер. По его мнению, "ни один президент России уже не вернет Крым".

Шредер о Путине и демократии в России

Когда речь зашла о расширении НАТО после развала Советского Союза, Шредер указал, что восточноевропейские страны имели полное основание самостоятельно принимать решение о том, чтобы вступить в НАТО или ЕС. Однако затем разгорелась дискуссия, инициированная, в первую очередь, из США - о том, чтобы принять в НАТО Украину и Грузию. "Это было ничто иное, как стратегия по окружению России, которая в то время была куда более открытой для сотрудничества с Европой и НАТО", - добавил экс-канцлер.

Историк Грегор Шёллген (справа) - соавтор книги Герхарда Шредера "Последний шанс" и биограф экс-канцлера

Комментируя замечание журналиста Der Spiegel о том, что после речи Путина в бундестаге в 2001 году последовали аплодисменты, поскольку депутаты надеялись, что российский лидер сделает из России западную державу, Шредер отметил следующее: "Может быть, такая надежда и была. Однако тем, кто более глубоко занимался Россией, должно было быть понятно, что превратить такую огромную страну в вестминстерскую демократию (вестминстерская система - демократическая парламентская система государственного управления, построенная на принципах государственной модели Великобритании. - Ред.) будет непросто. Немцам удалось сделать это после войны только с помощью США".

Какие границы, по мнению Шредера, перешла Россия

Другим примером того, что Россия "перешла недозволенные границы", Шредер назвал хакерские атаки, в том числе на серверы бундестага. Официальная Москва до сих пор отрицает свою причастность к ним.

При этом Шредер отметил, что эти компьютерные взломы не дают ответа на вопрос от том, как нужно относиться к России. "Мы же не меняем отношение к США, когда они прослушивают мобильный телефон канцлера", - подчеркнул он.

Что касается покушений на убийства бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и оппозиционного политика Алексея Навального, то они, с точки зрения Шредера, "естественно", тоже влияют на отношение к России. "Однако реакция (на эти покушения. - Ред.) зависит от нескольких вопросов, таких как однозначность доказательств и безусловная идентификация подозреваемых", - добавил Шредер, уточнив, что выразил Навальному свое сочувствие.

Комментируя тот факт, что министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно провел официальный обед с главой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), Шредер сказал, что считает это ошибкой и не может объяснить этот шаг.

Шредер о политике Европы на фоне усиления влияния Китая

По мнению Шредера, Европейский Союз нуждается в действительно дееспособной армии под собственным руководством. "Если Европа хочет сохранить влияние в отношениях с США и Китаем, она непременно должна стать сильнее - как в политическом, так и в военном плане", - заявил он. В то же время он высказал мысль о том, что на фоне недавних разногласий США с другими членами НАТО, например, Турцией, ЕС стоит задуматься о том, как "европеизировать" альянс.

Беседа с журналистами Der Spiegel, в которой, кроме экс-канцлера ФРГ, принимал участие известный немецкий историк, биограф Шредера Грегор Шёлльген (Gregor Schöllgen), была опубликована незадолго до выхода совместной книги Шредера и Шёлльгена "Последний шанс", намеченного на 25 января.

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