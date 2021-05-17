Шпикерог - любимый остров немецких президентов (фото)

Шпикерог • Остров Шпикерог (Spiekeroog) - один из семи обитаемых Восточно-Фризских островов. Расположены они в Северном море у побережья федеральной земли Нижняя Саксония. Шпикерог находится между островами Лангеог и Вангероге посреди национального парка Нижнесаксонское ваттовое море, имеющего статус Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

"Зеленый остров" Шпикерог

Восточно-Фризские острова возникли около 5000 лет назад в результате образования песчаных отмелей и дюн, то есть они никогда не были частью материка. Шпикерог - самый зеленый из них, хотя почвы здесь такие же бедные, как и на соседних песчаных островах.

Среди деревьев встречаются низкорослые дубы, черные сосны, осины и рябины. Основным растением островных пустошей является шикша - вечнозеленый кустарник из семейства вересковых.

Остров Шпикерог. Фотогалерея

Остров Шпикерог Времена, когда местные жители зарабатывали на жизнь морскими промыслами, давно ушли в прошлое. Главное теперь - туризм. Первые гости приехали отдыхать на Шпикерог двести лет назад - в 1820 году.

Остров Шпикерог Остров Шпикерог в Северном море расположен примерно в шести километрах от побережья Нижней Саксонии.

Остров Шпикерог Бывшая спасательная станция, построенная в 1862 году после катастрофы барка "Иоанне". Он затонул вблизи острова в 1854 году. Его жители не смогли прийти на помощь: в момент катастрофы на берегу не было лодок.

Остров Шпикерог Историческая железная дорога на лошадиной тяге - один из здешних туристических аттракционов.

Остров Шпикерог Этот бронзовый обитатель острова появился среди прибрежных ландшафтов в 2007 году и быстро стал арт-символом всего Шпикерога. "De Utkieker" в переводе с фризского диалекта - "Впередсмотрящий". Автор скульптуры - Ханнес Хельмке (Hannes Helmke)

Остров Шпикерог Основной способ передвижения по острову - пешком. Здесь нет машин и даже пункта проката велосипедов. Только представьте себе сочетание свежего морского воздуха и аромат цветущих диких роз!

Остров Шпикерог Так выглядит Старая островная церковь (Alte Inselkirche), возведенная для евангелической общины в 1696 году.

Остров Шпикерог Кулики-сороки (нем. Austernfischer) в небе над островом Шпикерог. Эти птицы являются типичными обитателям ваттовых мелководий. Питаются они, в частности, моллюсками. "Ловцы устриц", - так переводится их немецкое название.

Остров Шпикерог Дно ваттового мелководья у берегов острова во время отлива. Ваттовое море имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Остров Шпикерог Скульптуры, вырезанные из береговых столбов - причальных свай островного порта.

Остров Шпикерог Так выглядят прибрежные маршевые ландшафты на Шпикероге зимой.

Остров Шпикерог Завершает нашу галерею романтический закат. Туристов на фотографиях немного, но в отелях и пансионах этого острова каждый год отдыхает более 65 тысяч человек. Автор: Максим Нелюбин



За исключением машин спасательных служб, на Шпикероге запрещено движение автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Сюда не рекомендуется даже брать с собой велосипеды, так как многие здешние узкие дорожки для них закрыты. Багаж туристы перевозят на тележках или электрокарах.

Каждый год отпуск на этом острове обычно проводят около 65 тысяч человек. Еще более 80 тысяч туристов приезжают на Шпикерог на один день, без ночевки.

Немецкие президенты и другие гости острова Шпикерог

Первые гости приехали отдыхать сюда в 1820 году. В те времена население острова составляло около 150 человек. Комнаты сдавали примерно в 30 домах.

В 1885 году между островной деревней и пляжем на западной стороне проложили конную железную дорогу. Часть колеи сохранилась и используется сейчас в качестве музейного аттракциона.

Кристина и Йоханес Рау в 1999 году на морском пароме по пути на остров Шпикерог

Среди частых гостей этого острова были и федеральные президенты Германии Густав Хайнеман (Gustav Heinemann), Рихард фон Вайцзеккер (Richard von Weizsäcker) и Йоханнес Рау (Johannes Rau). Последний даже владел здесь частным домом - еще со времен, когда возглавлял правительство земли Северный Рейн - Вестфалия.

В 1982 году Йоханнес и Кристина Рау (Christina Rau) выбрали здешний Старый островной храм (Alte Inselkirche), чтобы провести церемонию церковного бракосочетания. Здание было возведено для евангелической общины в конце XVII века.

Спасение утопающих - дело рук островитян

Шпикерог тесно связан с историей немецкой Морской поисково-спасательной службы (DGzRS). В середине XIX века недалеко от здешнего побережья затонул барк "Иоанне", направлявшийся с переселенцами в США, а позже - британский бриг "Альянс". Из-за недостаточного количества лодок жители острова не смогли оказать попавшим в беду должную помощь.

Чтобы ситуация не повторилась, в 1861 году здесь было создано "Общество спасения терпящих бедствие перед побережьем Восточной Фризии", на основе которого позже возникла нынешняя организация. В распоряжении этого общества сейчас находится около 60 спасательных кораблей и катеров. В работе DGzRS участвуют около 200 штатных сотрудников и более 800 добровольцев.

Визитная карточка острова Шпикерог

Регион: Северное море

Федеральная земля: Нижняя Саксония

Площадь: 18 км²

Население: 800 человек

Количество мест в отелях и пансионах: 3700

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