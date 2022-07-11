Шойгу приказал войскам РФ в Украине нарастить действия на всех направлениях

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил наращивать действия армии РФ "на всех операционных направлениях" в ходе вторжения в Украину, сообщает Минобороны России в субботу, 16 июля. Такой приказ Шойгу отдал во время совещания с участием командующих российскими группировками войск "Юг" и "Центр", утверждает Минобороны. По заявлению ведомства, наращивание активности необходимо, чтобы предотвратить "массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов".

На совещании с Шойгу, судя по видео, распространенному Минобороны РФ без звука, выступали с докладами командующие группировками "Юг" и "Центр" генерал армии Сергей Суровикин и генерал-полковник Александр Лапин. На совещании присутствовали также начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, начальник главного управления кадров военного ведомства Виктор Горемыкин, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский и командующий 2-м армейским корпусом Народной милиции "ЛНР" Эседулла Абачев, отмечает издание "Агентство".

Это вторая поездка Шойгу к оккупационным войскам в Украину, о которой сообщает Минобороны. В прошлый раз министр посещал российские группировки, воюющие в Украине, в конце июня.

Оперативная пауза и новое оружие Украины

С середины июля российская армия усилила обстрелы населенных пунктов Украины. Одним из самых резонансных за последнее время стал ракетный удар по Виннице, в результате которого погибли 24 человека, в том числе трое детей.

Накануне власти Днепра сообщили, что в результате ударов российских войск погибли три человека, еще 15 получили ранения. Власти Харьковской области 16 июля сообщили о трех погибших в городе Чугуеве в результате ночных обстрелов. Утром 16 июля из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" по жилым кварталам Никополя были выпущены 53 ракеты, известно о двоих погибших, сообщили власти Днепропетровской области.

Минобороны РФ 7 июля объявило, что российские войска берут паузу в боях в Украине для "восполнения боевых возможностей". "Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома", - сообщили в ведомстве.

С конца июня Украина начала активно применять американские РСЗО дальнего радиуса действия HIMARS. С этого момента аналитики насчитали около 20 сообщений об уничтожении крупных складов на оккупированных южных территориях, многие из них находились глубоко в тылу и были недосягаемы для более старых пусковых установок. По словам президента Украины Владимира Зеленского, наличие новых систем "снижает наступательный потенциал русской армии".

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