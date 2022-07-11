 Шойгу приказал войскам РФ в Украине нарастить действия на всех направлениях | Новости из Германии о России | DW | 16.07.2022

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Россия

Шойгу приказал войскам РФ в Украине нарастить действия на всех направлениях

Усилить активность войск необходимо, чтобы предотвратить обстрелы с украинской стороны, утверждает министр обороны России.

Министр обороны России Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил наращивать действия армии РФ "на всех операционных направлениях" в ходе вторжения в Украину, сообщает Минобороны России в субботу, 16 июля. Такой приказ Шойгу отдал во время совещания с участием командующих российскими группировками войск "Юг" и "Центр", утверждает Минобороны. По заявлению ведомства, наращивание активности необходимо, чтобы предотвратить "массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов".

На совещании с Шойгу, судя по видео, распространенному Минобороны РФ без звука, выступали с докладами командующие группировками "Юг" и "Центр" генерал армии Сергей Суровикин и генерал-полковник Александр Лапин. На совещании присутствовали также начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, начальник главного управления кадров военного ведомства Виктор Горемыкин, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский и командующий 2-м армейским корпусом Народной милиции "ЛНР" Эседулла Абачев, отмечает издание "Агентство".

Это вторая поездка Шойгу к оккупационным войскам в Украину, о которой сообщает Минобороны. В прошлый раз министр посещал российские группировки, воюющие в Украине, в конце июня.

Оперативная пауза и новое оружие Украины

С середины июля российская армия усилила обстрелы населенных пунктов Украины. Одним из самых резонансных за последнее время стал ракетный удар по Виннице, в результате которого погибли 24 человека, в том числе трое детей.

Накануне власти Днепра сообщили, что в результате ударов российских войск погибли три человека, еще 15 получили ранения. Власти Харьковской области 16 июля сообщили о трех погибших в городе Чугуеве в результате ночных обстрелов. Утром 16 июля из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" по жилым кварталам Никополя были выпущены 53 ракеты, известно о двоих погибших, сообщили власти Днепропетровской области.

Минобороны РФ 7 июля объявило, что российские войска берут паузу в боях в Украине для "восполнения боевых возможностей". "Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома", - сообщили в ведомстве.

С конца июня Украина начала активно применять американские РСЗО дальнего радиуса действия HIMARS. С этого момента аналитики насчитали около 20 сообщений об уничтожении крупных складов на оккупированных южных территориях, многие из них находились глубоко в тылу и были недосягаемы для более старых пусковых установок. По словам президента Украины Владимира Зеленского, наличие новых систем "снижает наступательный потенциал русской армии".  

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    "Количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой угрозы для российской армии. Никакой стратегической ценности", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку на ТЦ в Кременчуге. В свою очередь первый зампреда РФ при ООН Дмитрий Полянский вечером 27 июня заявил, что трагедия в Кременчуге "выглядит как провокация в Буче".

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    28 июня Минобороны РФ признало ответственность за нанесенный накануне ракетный удар по Кременчугу, указав, что он был произведен "высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин".

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    "Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", - заявили российские власти. О погибших мирных жителях в сводке Минобороны РФ не было сказано ни слова.

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    Цветы и мягкие игрушки на месте трагедии

    28-30 июня в Кременчуге объявлен трехдневный траур. Несмотря на День Конституции Украины, в городе приспустили государственные флаги. Проведение развлекательных мероприятий на это время было запрещено.

  • Плачущие близкие погибших в Кременчуге

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    ТЦ "Амстор" в Кременчуге - не первый гражданский объект, пострадавший во время войны России против Украины. 8 апреля 2022 года обстрелу был подвергнут вокзал города Краматорска, в результате погибли 57 человек.13 апреля жертвами артиллерийского обстрела рынка в Донецке стали как минимум три мирных жителя.

    Автор: Александра Иванова


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