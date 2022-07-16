США отвергают заявление России об ударе в Виннице по военной цели

Высокопоставленный представитель министерства обороны США отверг утверждения РФ, что ракетный удар, нанесенный российскими войсками 14 июля по центру Винницы, был направлен на украинских военных и иностранных поставщиков оружия, проводивших совещание в гарнизонном Доме офицеров. "У меня нет никаких свидетельств того, что поблизости находилась военная цель", - сообщил чиновник, говоривший на условиях анонимности, агентству AFP в пятницу, 15 июля.

"Это было похоже на многоквартирный дом", - сказал представитель Минобороны, подтвердив также, что Винницу атаковали ракетами, выпущенными с российской подводной лодки.

С учетом атаки в Виннице, по оценке чиновника, в результате российских ударов за последние одну-две недели погибли от 100 до 150 мирных жителей Украины.

В Виннице - день траура по погибшим

В Виннице 15 июля было объявлено днем траура по 23 погибшим от ракетного удара, произведенного накануне. По данным главы Винницкой ОГА Сергея Борзова, до сих пор не удалось идентифицировать тела двух из трех детей, убитых российскими ракетами, а также 11 взрослых. В больницах находятся 73 пострадавших, 11 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Минобороны РФ подтвердило ракетный удар по Виннице. Как заявил официальный представитель ведомства, удар ракетами "Калибр" был нанесен по зданию гарнизонного Дома офицеров, где в это время "проходило совещание, на котором присутствовали командование украинских воздушных сил и иностранные поставщики вооружений".

Правительство ФРГ назвало удар по Виннице "актом жестокости". Это была атака на гражданское население, в которой погибли дети, заявил официальный представитель правительства в Берлине, добавив, что Россия уже многократно нарушала международное право в ходе войны против Украины.

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