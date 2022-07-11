Ракетный обстрел Винницы: погибли не менее 20 человек

Не менее 20 человек погибли и несколько десятков получили ранения в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками в четверг, 14 июля, по центру Винницы. Среди погибших - трое детей. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Кроме того, по его словам, около 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения. Примерно 50 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.



По предварительной информации, в городе разорвались три ракеты, одна из них попала в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома. "На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку. Сейчас там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели", - сообщила вскоре после случившегося Национальная полиция Украины. Еще четыре ракеты были сбиты силами украинской ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский комментируя ракетный обстрел Винницы, назвал Россию страной-убийцей и страной-террористом. "Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок. Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

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