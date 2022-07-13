140-й день войны России против Украины: главные события

На 140-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в среду, 13 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Удары по Николаевской области и Запорожью

Российская армия утром нанесла по населенным пунктам Николаевской области 28 ударов из РСЗО, в результате чего погибли пять человек, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, в результате обстрелов повреждены больница и жилые дома. "Также был артобстрел по Витовскому району, предварительно погибли пятеро гражданских", - написал он в Telegram-канале. Минобороны РФ подтвердило нанесение ракетных ударов по Николаеву, сообщив, что был обстрелян судостроительный завод и пункт временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады.

Сразу после начала переговоров в Стамбуле по вопросу вывоза украинского зерна почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, при этом в городе Запорожье раздались взрывы, сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram. "В областном центре зафиксировано два прилета вражеских ракет. Попали в одно из предприятий города", - говорится в сообщении. Власти призвали жителей сохранять спокойствие, соблюдать правила воздушной тревоги и не разглашать информацию о попадании вражеских ракет. Как сообщил в Telegram-канале Офис генерального прокурора, вследствие ракетных ударов военных РФ по Запорожью получили ранения 14 человек. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В городе Краматорск Донецкой области утро также началось с сильнейших взрывов. Над городом были видны клубы дыма. Взрывы подтвердил мэр города Александр Гончаренко. По его словам, российские войска нанесли два удара - по лесополосе и промышленной зоне. Согласно предварительным данным, жертв не было.

Россия и Украина договорились создать координационный центр вывоза зерна

В Стамбуле 13 июля прошла встреча делегаций России, Украины, ООН и Турции. Это первая встреча российской и украинской делегаций в очном формате с момента прекращения мирных переговоров, приостановленных в мае. Она проходила в закрытом режиме.

Участники четырехсторонней встречи договорились создать координационный центр для экспорта украинского зерна, сообщило Минобороны Турции. Кроме того, стороны условились обеспечить совместный контроль в портах и безопасность на маршрутах следования судов с зерном. По данным ведомства, на следующей неделе делегации вновь встретятся в Турции для подписания соответствующего соглашения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал критически важным шагом вперед переговоры, посвященные экспорту зерна из украинских портов. "Сегодня наконец у нас появился луч надежды", - сказал он журналистам в Нью-Йорке. Гутерриш не раскрыл подробности плана вывоза зерна из Украины, отметив, что остается еще "много технической работы".

Северная Корея признала независимость "ДНР" и "ЛНР"

Северная Корея признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", сообщили российские информагентства со ссылкой на посольство КНДР в Москве. По их данным, Пхеньян передал российской стороне соответствующую ноту о признании сепаратистских образований на востоке Украины. О том, что КНДР признала "ДНР", ранее сообщил в Telegram-канале глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. Он поблагодарил Северную Корею "за такую весомую поддержку жителей Донбасса", отметив, что данное решение послужит "основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики".

В ответ на признание Пхеньяном независимости "ДНР" и "ЛНР" власти Украины приняли решение разорвать дипломатические отношения с КНДР. "Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права", - сообщается на сайте МИД Украины. В заявлении отмечается, что решение Пхеньяна "является ничтожным, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины".

СМИ: В Москве сформирован "собянинский полк"

В Москве сформировано воинское подразделение, в которое набирают наемников для участия в войне против Украины, вербовщики и сами наемники называют его "собянинским полком", поскольку оно как минимум частично финансируется из бюджета Москвы, сообщило интернет-издание "Медуза". По его информации, набор в "собянинский полк" начался 1 июля, причем записываются в него в основном не москвичи, а жители других регионов. Заключить контракт могут мужчины в возрасте вплоть до 60 лет. Наемникам обещают ежемесячно платить более 200 тысяч рублей. Перед отправкой в Украину они в течение месяца проходят подготовку на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о формировании в Москве военного подразделения, куда набирают наемников для участия в войне с Украиной.

"Газпром" отказался прогнозировать ситуацию с работой "Северного потока"

Российский концерн "Газпром" заявил, что не может гарантировать функционирование газопровода "Северный поток" за неимением документов, подтверждающих право на вывоз турбины Siemens из Канады. "Газпром" не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для КС "Портовая", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. - В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС "Портовая", которая является критически важным объектом для газопровода "Северный поток".

Как сообщило канадское издание Globe and Mail со ссылкой на источники в правительстве страны, турбина Siemens для газопровода "Северный поток" уже отправлена из Канады в Германию. По данным издания, концерн Siemens получил от Канады разрешение на ремонт еще пяти турбин в течение следующих двух лет. Вместе с тем в договоренностях зафиксировано, что Канада может отозвать разрешение "в любое время".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) приветствовал решение правительства Канады передать Германии турбины Siemens, необходимые для обслуживания "Северного потока". "Это обеспечивает наши поставки столь необходимого природного газа, позволяя Германии и Европе поддерживать Украину гуманитарной, финансовой и военной помощью", - заявил он агентству Reuters. В минувшие выходные министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, сообщил, что Оттава вернет Берлину турбины, проходившие техническое обслуживание на канадском объекте, который принадлежит германской компании Siemens.

Еврокомиссия разъяснила правила транзита из РФ в Калининград

Еврокомиссия опубликовала дополнительные инструкции для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России. Согласно этим правилам, России разрешается без особых ограничений перевозить по железной дороге гражданские грузы, даже входящие в перечень товаров попавших под санкции, через территорию стран ЕС. Однако государства-члены должны проверить, остаются ли объемы транзита в пределах исторических средних показателей за последние 3 года, в частности, отражая реальный спрос на товары первой необходимости в пункте назначения, и что нет необычных потоков или торговых моделей, которые могут привести к обходу санкций. Автомобильные перевозки российских экспедиторов через территорию ЕС остаются запрещенными. Кроме того, по железной дороге не разрешается перевозить грузы, которые также могут использоваться в военных целях.

Власти Литвы пообещали придерживаться обновленных правил Еврокомиссии относительно транзита грузов в Калининградскую областьпо территории ЕС. "Литва будет эффективно обеспечивать применение санкций путем тщательного мониторинга, принципиальной оценки и эффективной проверки того, не пытается ли Россия злоупотреблять транзитными возможностями", - говорится в заявлении литовского МИДа. В то же время ведомство отметило, что предыдущие правила ЕС, которые допускали полный запрет наземных перевозок санкционных товаров в Калининградскую область, были наиболее приемлемыми.

Венгрия ввела чрезвычайное положение в энергетике

Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Как сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, такое решение было принято по итогам совещания у председателя правительства Виктора Орбана. Оно обусловлено резким ростом цен на энергоносители в Европе на фоне затянувшейся войны в Украине и санкций Брюсселя в отношении России. Среди прочего власти страны решили увеличить добычу газа и бурого угля, запретить экспорт энергоносителей и дров, а также отменить ограничение цен на коммунальные услуги для домохозяйств. Меры вступят в силу с августа, чтобы обеспечить непрерывные энергопоставки зимой, отметил Гуйяш.

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