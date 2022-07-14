141-й день войны России против Украины: главные события

На 141-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в четверг, 14 июля, российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Наиболее громкий резонанс из всех событий вокруг войны в Украине 14 июля вызвал утренний ракетный удар по Виннице, нанесенный российскими войсками. По данным, обновленным вечером, в результате него погибли не менее 23 человек, в том числе трое детей, и около 100 получили ранения различной степени тяжести. Как сообщила Национальная полиция Украины, идентифицировать удалось только 6 погибших. Ракеты попали в здание с офисными помещениями, где возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку. От ударов пострадали и расположенные неподалеку жилые дома. как минимум одна ракета попала в Дом офицеров, где должен был состояться благотворительный концерт украинской певицы, известной под псевдонимом Roxolana. Один из членов ее команды погиб, двое пострадали.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, удар был нанесен крылатыми ракетами типа "Калибр", выпущенными с подводной лодки в акватории Черного моря. Силы украинской ПВО уничтожили две ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетные удары по Виннице "открытым терактом". 15 июля в Виннице и области объявлен днем траура.

Ситуация в Донбассе

В ходе боев в Донбассе российской армии и поддерживающим ее пророссийским сепаратистам из так называемых "ДНР" и "ЛНР" не удается продвинуться вперед, сообщает министерство обороны Великобритании. По его данным, несмотря на артобстрелы по широкому фронту на востоке Украины, в течение последних 72 часов войска РФ не смогли добиться значительных успехов на земле.

Однако продолжают наноситься авиаракетные удары. Так, в результате бомбардировок промышленного сектора Краматорска в отдельных частях города пропало электричество. А в Николаеве в результате обстрела российскими силами поражены несколько многоквартирных домов, единиц общественного транспорта и два учебных заведения ряд, сообщил градоначальник Александр Сенкевич.

Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке отметил, что украинские военные отбили штурм армии РФ в направлении Углегорской ТЭС в Донецкой области. В целом на Донецком направлении противник продолжал обстрелы подразделений Сил обороны по всей линии столкновения, применяя штурмовую и армейскую авиацию, отмечает украинский Генштаб.

Сепаратисты "ДНР" сообщили об обстреле украинскими силами автостанции в центре Донецка, при котором два человека погибли и шестеро пострадали. При этом украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что этот удар был нанесен российскими войсками: "Оккупанты начали действовать по традиционной для себя схеме: чтобы в мире меньше говорили о российском терроре, захватчики обстреляли центр Донецка и обвинили Украину".

Оккупационные власти Северодонецка провели перепись населения, чтобы составить реестр пенсионеров, которые в дальнейшем займутся разбором завалов, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, Россия приняла постановление, которое "дает право пенсионерам принимать участие в работах временного характера", под которыми подразумевается разбор завалов.

ВСУ продолжает бить по складам боеприпасов

Украинские военные уничтожили в Харьковской области две российских самоходных артиллерийских установки "Нона" и склад с артиллерийскими боеприпасами, сообщило МВД Украины. Еще один склад боеприпасов российской армии, а также пункт управления, по данным оперативного командования "Юг", уничтожены в Николаевской области.

По словам советника главы Херсонской областной администрации Сергея Хланя, накануне вечером был нанесен удар по российскому складу боеприпасов в районе Сокол Новой Каховки в Херсонской области. Позднее Хлань рассказал, что правительство коллаборантов выехало из областной государственной администрации и рассредоточилось по городу, чтобы их было сложнее найти. По его сведениям, сейчас в оккупированной Херсонской области действуют два правительства - одно состоит из коллаборантов, а второе - из представителей российской ФСБ.

ISW: Кремль вместо мобилизации мог приказать формировать "добровольческие батальоны"

Поскольку после получения американских РСЗО HINARS украинские силы стали регулярно и успешно наносить удары по складам боеприпасов, на южном направлении российские силы отдают приоритет оборонительным операциям, говорится в ежедневной сводке Института изучения войны (ISW). В то же время подразделения РФ наносят удары по украинским железнодорожным путям на востоке страны, а также предприняли безуспешные наземные атаки к северу от Харькова, указывается далее.

При этом Кремль, вероятно, приказал российским регионам сформировать "добровольческие батальоны" для развертывания на Украине вместо объявления полной или частичной мобилизации, отмечают эксперты ISW.

Из-за значительных потерь и отказа участвовать в боях в Украине остается низким уровень комплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ, сообщил Генштаб ВСУ. Также, по данным руководства украинской армии, "фиксируются случаи неудовлетворительного продовольственного обеспечения оккупационных войск".

Сообщения из оккупированных Херсона и Запорожья

В оккупированной части Запорожской области "в первой декаде сентября" пройдет "референдум" о вхождении в состав России, заявил глава назначенной Россией оккупационной администрации Владимир Балицкий. В конце июня о начале подготовки к аналогичному "референдуму" заявила оккупационная администрация Херсонской области, не указав точную дату голосования.

В оккупированном Херсоне задержан уже третий по счету гражданин США - 35-летний Суэди Мурекези, пишет The Guardian. Брат задержанного рассказал изданию, что Суэди Мурекези живет в Херсоне с 2020 года, в боевых действиях не участвовал, а задержан был в июне якобы за участие в проукраинских митингах. 7 июля Мурекези позвонил брату и сообщил, что находится в тюрьме в Донецке, где содержатся и два других американца - Александр Дрюке и Энди Хьюн. Родственники Мурекези опасаются, что Россия будет фабриковать обвинения с целью приговорить его к длительному тюремному заключению.

Конференция по военным преступлениям в Украине

В Гааге прошла конференция Ukraine Accountability Conference, организованная правительством Нидерландов, Офисом прокурора Международного уголовного суда и Европейской комиссией, в которой приняла участие и украинский генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Офис генерального прокурора Украины. В сообщении указывается, что декларацию о сотрудничестве в расследовании военных преступлений РФ в Украине согласовали 45 стран.

Rheinmetall модернизирует 30 БМП Marder для кругового обмена

Немецкий производитель вооружения Rheinmetall принял в работу для модернизации 30 БМП Marder, чтобы продать их в рамках "круговых поставок" в пользу украинской армии. В общей же сложности "относительно легко" могут быть подготовлены около 100 единиц старых модификаций БМП. Предполагается, что Marder 1A3 производства 1970-80-х годов будут проданы другим странам, которые в свою очередь смогут поставлять собственное вооружение украинским вооруженным силам.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил по итогам телефонного разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, что Украина контролирует каждую единицу западного оружия и не допустит его попадания в руки террористов.

Европа ищет замену российскому газу

Еврокомиссия предлагает странам ЕС сократить зависимость от газа из России, закупая его у Баку. Проект меморандума о взаимопонимании предполагает увеличение Азербайджаном добычи и расширение сети трубопроводов, передает Reuters.

Влияние войны в Украине на газовый рынок Европы грозит жителям Германии трехкратным ростом абонентской платы за газ в 2023 году, предупредил глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер (Klaus Müller).

Запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года предусматривают поправки к латвийскому закону об энергетике, принятые сеймом Латвии принял в окончательном чтении. Кроме того, c 1 августа в Латвии будет приостановлено действие соглашения об упрощении поездок между жителями приграничных регионов республики и Россией. Решение об этом приняло правительство в Риге, передает агентство BNS.

Макрон предупреждает, что война может затянуться

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможности затяжного конфликта в Украине, подчеркнув, что видит в санкциях против РФ наиболее правильный инструмент, чтобы его остановить. Глава французского государства указал, что Париж продолжит оказывать Украине военную, гуманитарную, экономическую и политическую помощь.

Война России против Украины привела к переосмыслению политики безопасности у граждан Швейцарии. Курс на сближение страны с НАТО нашел бы рекордную поддержку у 52% швейцарцев. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, результаты которого опубликованы Швейцарской высшей технической школой Цюриха.

Россия продолжает настаивать сохранении своих требований по соглашению с Украиной, в случае возобновления переговоров российская сторона будет добиваться получения "внятного ответа" на свои предложения, сообщил "Интерфаксу" замминистра иностранных дел Андрей Руденко. По его словам, российский подход предусматривает "нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма" и самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

Путин подписал несколько законов, имеющих отношение к войне

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий, а также о введении уголовной ответственности за участие граждан РФ в конфликтах не в интересах России. Под переходом на сторону противника понимается участие лица в составе "непосредственно противостоящих РФ сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники".

Кроме того Путин подписал закон о возможности внесудебного закрытия СМИ за неоднократное распространение "фейков". Это позволит Генпрокуратуре отзывать регистрацию СМИ и инициировать запрет доступа к интернет-ресурсам за распространение информации, которую она сочтет "фейком", дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям против России. Также генпрокурор РФ и его заместители получают право запрещать на территории России деятельность СМИ иностранных государств, которые ввели ограничения на работу и запрет российских медиа.

Казахстан хочет привлечь компании, уехавшие из России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству привлечь в страну зарубежные фирмы, которые покинули российский рынок из-за войны в Украине. "Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан", - заявил глава государства.

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