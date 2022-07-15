142-й день войны России против Украины: главные события

На 142-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в пятницу, 15 июля, российские войска не оставляли попыток захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

В Виннице - день траура по погибшим

В Виннице 15 июля было объявлено днем траура по 23 погибшим от ракетного удара, произведенного накануне. По данным главы Винницкой ОГА Сергея Борзова, до сих пор не удалось идентифицировать тела двух из трех детей, убитых российскими ракетами, а также 11 взрослых. В больницах находятся 73 пострадавших, 11 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Минобороны РФ подтвердило ракетный удар по Виннице. Как заявил официальный представитель ведомства, удар ракетами "Калибр" был нанесен по зданию гарнизонного Дома офицеров, где в это время "проходило совещание, на котором присутствовали командование украинских воздушных сил и иностранные поставщики вооружений".

Правительство ФРГ назвало удар по Виннице "актом жестокости". Это была атака на гражданское население, в которой погибли дети, заявил официальный представитель правительства в Берлине, добавив, что Россия уже многократно нарушала международное право в ходе войны против Украины.

Удары по украинским городам

Российские войска продолжают наносить удары по городам Украины. Так, по Николаеву за предыдущие сутки они нанесли 31 ракетный удар и 18 артиллерийских. Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, десять ракет попало в два университета - Николаевский национальный университет и Национальный университет кораблестроения, также пострадали частный дом и многоквартирный дом. Кроме того, в области постоянно обстреливают прифронтовые села, где сложно подсчитать пострадавшие объекты. В ходе сегодняшних обстрелов Николаева ранения средней тяжести получили два человека.

Ночью армия РФ, по данным местных властей, атаковала сразу три района Днепропетровской области, ракетные удары были нанесены по гражданской инфраструктуре Харькова, а позднее - по Краматорску. О жертвах не сообщалось.

В результате обстрела Славянска погиб как минимум один человек. По словам мэра города Вадима Ляха, стреляли из РСЗО и кассетными снарядами. В центре Бахмута из РСЗО "Ураган" обстреляны центральный рынок и жилмассив города.

По Одесской области ударили сразу тремя ракетами, одну из которых удалось ликвидировать силам ПВО, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, отметив, что пострадавших нет. Вечером поступили сообщения о взрывах в Днепре и Кременчуге.

Глава "Энергоатома" Петр Котин сообщил в эфире телемарафона, что российские военные обстреливают Никополь из ракетных комплексов, установленных на другой стороне Днепра, на территории Запорожской АЭС. По его словам, на площадке станции по-прежнему находятся до 500 российских солдат, которые контролируют ее периметр. Также там размещена тяжелая техника, оружие и взрывчатка.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина, российские военные целенаправленно наносят удары по гражданским объектам Украины: с начала войны было нанесено 17 314 ударов по объектам гражданской инфраструктуры и чуть больше 300 - по военной. По данным спикера Минобороны Александра Мотузяника, лишь 30 процентов ударов совершаются по военным объектам в Украине, а остальные 70 процентов - по мирным городам.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 352 ребенка, еще 657 детей получили ранения, сообщила Генпрокуратура Украины. В ведомстве отметили, что это не окончательные цифры, поскольку продолжается работа по сбору данных в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В результате бомбардировок и обстрелов РФ повреждены 2126 учебных заведений, из них 216 разрушены полностью.

"Медиазона" и русская служба BBC, опираясь на анализ открытых источников, подсчитали потери российской армии: по их данным, с 24 февраля до 15 июля в Украине погибли 4760 военных РФ. Таким образом, потери России за полгода войны в Украине превысили потери федеральных сил (4572 человека) за три года второй чеченской войны. Минобороны России в последний раз назвало число погибших на войне в Украине в конце марта, заявив о гибели 1351 человека.

По последним данным Генштаба ВСУ, в Украине с начала полномасштабной войны убиты 38 тысяч российских военнослужащих. 130 из них - за минувшие сутки, причем сообщается, что наибольшие потери войска РФ понесли на Краматорском направлении.

Ситуация в Донбассе

Пол Ури

В плену у сепаратистов "ДНР" умер подданный Великобритании Пол Ури. По словам "омбудсмена" псевдореспублики Дарьи Морозовой, британец сражался на стороне Украины и был взят в плен в апреле, он скончался 10 июля от "хронических заболеваний и стресса". В украинском Интернациональном легионе подтвердили гибель Ури, однако уточнили, что он не состоял в этом легионе и не воевал вовсе, а был сотрудником некоммерческой гуманитарной организации Presidium Network.

В связи с сообщениями о смерти британца в плену у сепаратистов "ДНР" МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина. Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что шокирована сообщениями о смерти британского сотрудника гуманитарной организации во время содержания под стражей "российскими марионетками в Украине". "Россия должна нести полную ответственность за это. Пол Ури был захвачен при выполнении гуманитарной работы. Он находился в Украине, чтобы попытаться помочь украинскому народу перед лицом неспровоцированного российского вторжения", - подчеркнула Лиз Трасс.

Из сводки американского Института изучения войны (ISW) следует, что российские силы продолжают продвижение к Северску в Донецкой области, однако их прогресс неясен. По данным аналитиков, в этом же регионе армия РФ провела наземные атаки в районе Бахмута и Славянска, но не добилась успеха.

Чтобы эвакуировать мирных жителей с территории Святогорской Лавры в Донецкой области, Украина работает над организацией гуманитарного коридора, сообщило Главное управление разведки Минобороны страны. На территории этого монастыря, подвергаемого артиллерийским обстрелам российских военных, до сих пор находится до 600 гражданских лиц, указали разведчики.

Россияне, ведя очень тяжелые бои, не могут выйти на границу Луганской области, потому что им не пробить оборону ВСУ в двух населенных пунктах, даже несмотря на преимущество в артиллерии, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. При этом, по его словам, в Луганской области растет недовольство жителей оккупационными властями и российскими военными, которые "только то и делают, что мародерят и угрожают".

Между тем в "ЛНР" начали подготовку к "референдуму" о вхождении в состав России - по словам советницы главы "республики" Марины Филипповой, в регионе создан организационный штаб.

Назначенный россиянами "глава администрации" Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал указ о выселении на территорию Украины "за помощь террористам и радикалам типа Правого сектора".

Поставки вооружений

РСЗО M270

В Украину поступили первые американские реактивные системы залпового огня M270, сообщил министр обороны Алексей Резников. "В семействе дальнобойного вооружения ВСУ пополнение: прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя", - написал он в Twitter.

Благодаря поступившим ранее в Украину РСЗО HIMARS ВСУ уничтожили уже более 30 логистических военных объектов российской армии. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник, подчеркнув, что именно из-за этого наступательный потенциал войск РФ значительно снизился.

Иран опроверг распространенные несколько дней назад сообщения о планируемых поставках России дронов и заверил Украину, что не будет продавать Москве беспилотники. "Американские заявления по этому поводу были необоснованными и больше похожи на пропагандистский акт в преддверии поездки президента США (Джо) Байдена (в Израиль)", - заявил иранский министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахиян своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе. По его словам, Тегеран всегда был привержен дипломатическому решению кризиса в Украине, передает государственное информагентство IRNA.

Кулеба в свою очередь рассказал, что в беседе с главой иранского МИД "подчеркнул позицию Украины": "Россия ни от кого не должна получать никакой военной помощи. Он заверил меня, что Россия не сможет продать Ирану украденное украинское зерно".

Министры иностранных дел стран ЕС планируют в понедельник, 18 июля, обсудить следующий транш финансовой поддержки закупки оружия для Украины в рамках европейского инструмента поддержки мира (European Peace Facility, EPF). Ожидается, что на этом заседании Совет ЕС даст зеленый свет этому решению, но окончательно его примут позже, заявил высокопоставленный источник DW в структурах Евросоюза.

Санкции

Еврокомиссия одобрила предложения к новому пакету санкций против России, включающие в себя запрет на импорт золота из РФ и расширение списка попавших под ограничения физлиц и компаний. Как указывается в сообщении Еврокомиссии, новые меры призваны "поддержать и повысить эффективность введенных шести пакетов санкций ЕС против России". В частности, будет усилен контроль за высокотехнологическим экспортом и экспортом двойного назначения в Россию.

Еврокомиссия подчеркнула, что санкции "никоим образом" не направлены против торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и третьими странами. По словам источника Reuters, в новом пакете будут уточнены ограничения на такой экспорт, чтобы избежать неверного толкования ограничений трейдерами.

Все уже действующие антироссийские санкции Еврокомиссия предложила продлить до конца января 2023 года.

Канада накануне расширила санкции в отношении России. Новые штрафные меры касаются нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности РФ. В частности, любому физическому лицу в Канаде и любому канадцу за ее пределами запрещено оказывать России или любому физлицу в РФ промышленные услуги, связанные с черной металлургией, производством готовых металлических изделий, компьютеров, электроники, оптики, электрооборудования и транспортных средств, а также промышленные услуги в области наземного транспорта и транспортировки по трубопроводам.

Латвия ужесточила порядок ввоза подакцизных товаров из России и Беларуси. Сейм в Риге одобрил изменения в закон "Об акцизах", направленные на то, чтобы жители страны стали реже пересекать границу для покупки подакцизных товаров в России и Беларуси. Если до сих пор разрешалось провозить через границу подакцизные товары для собственного потребления раз в неделю, то теперь - один раз в 30 дней.

Помощь Германии и ЕС

Германия в текущем году выделит еще 2,4 млрд евро для покрытия финансовых расходов на содержание украинских беженцев в стране, заявил изданиям RND министр труда ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil). По его данным, около 360 тысяч украинцев зарегистрированы в системе социального обеспечения республики, из них 260 тысяч находятся в поиске работы в Германии.

Более двух третей (78 процентов) сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" выступают за прекращение помощи Украине. В целом же, согласно результатам соцопроса Politbarometer, 70 процентов немецких респондентов хотят продолжать поддерживать Украину в ее защите от российского нападения, даже если это означает высокие цены на энергоносители. Поддержка особенно очевидна среди сторонников партий "Союз-90/"зеленые" (95%), СДПГ (83%), ХДС/ХСС (76%) и СвДП (69%). Среди сторонников левых этот показатель составляет всего 45%.

Ситуация в России

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в очередной раз продлило запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, введенный сразу после военного вторжения России в Украину. Режим ограничения полетов продлен до 24 июля. Он касается 11 аэропортов - Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В России начали открыто вербовать наемников в ЧВК Вагнера для войны в Украине. Так, на улицах Екатеринбурга появились рекламные объявления с призывом вступать в нее. На сайте самой ЧВК выложен ролик со словами: "Оркестру нужны музыканты на Украине! Отправься в свой первый боевой поход c живыми легендами индустрии!", сообщает издание 66.ru.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий ответственность за наемничество. Вербовка, обучение, финансирование наемников, а также их использование в вооруженном конфликте или военных действиях наказываются лишением свободы на срок от 12 до 18 лет.

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