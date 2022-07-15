Украина получила из США первые РСЗО M270

На 142-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 15 июля (время московское).

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Россия в качестве ответной меры на санкции, введенные Японией за российскую агрессию против Украины внесла в черный список 384 депутата нижней палаты японского парламента. Как заявил в пятницу МИД РФ, "в связи с введением в апреле этого года правительством Японии персональных санкций в отношении многочисленной группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации принято решение запретить с 14 июля этого года въезд в Россию 384 членам Палаты представителей Парламента Японии". Список попавших под ограничения японских парламентариев опубликован на сайте российского МИД.

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Российские военные обстреливают Никополь из ракетных комплексов, установленных на другой стороне Днепра, на территории Запорожской АЭС, сообщил глава "Энергоатома" Петр Котин в эфире телемарафона. По его словам, на площадке станции по-прежнему находятся до 500 российских солдат, которые контролируют ее периметр. Также там размещена тяжелая техника, оружие и взрывчатка.

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Украина cможет пользоваться программой ЕС по укреплению системы здравоохранения - она получит доступ к фондам ЕС в рамках программы EU4Health. Это поможет удовлетворить неотложные потребности и обеспечить долгосрочное восстановление, говорится в сообщении Еврокомиссии. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис подписала соответствующее соглашение с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко. Общий бюджет программы EU4Health составляет 5,3 млрд евро на период с 2021 по 2027 год, соглашение имеет обратную силу с 1 января 2022 года.

Украина получила из США первые РСЗО M270

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В Украину поступили первые американские реактивные системы залпового огня M270, сообщил министр обороны Алексей Резников. "В семействе дальнобойного вооружения ВСУ пополнение: прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя", - написал он.

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Еврокомиссия одобрила предложения к новому пакету санкций против России, включающие в себя запрет на импорт золота из РФ и расширение списка попавших под ограничения физлиц и компаний. Как указывается в сообщении Еврокомиссии, новые меры призваны "поддержать и повысить эффективность введенных шести пакетов санкций ЕС против России". В частности, будет усилен контроль за высокотехнологическим и экспортом двойного назначения в Россию.

Еврокомиссия подчеркнула, что санкции "никоим образом" не направлены против торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и третьими странами. По словам источника Reuters, в новом пакете будут уточнены ограничения на такой экспорт, чтобы избежать неверного толкования ограничений трейдерами.

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МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина в связи с сообщениями о смерти британца Пола Ури в плену у сепаратистов "ДНР". Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что шокирована сообщениями о смерти британского сотрудника гуманитарной организации Пола Ури во время содержания под стражей российскими марионетками в Украине. "Россия должна нести полную ответственность за это. Пол Ури был захвачен при выполнении гуманитарной работы. Он был в Украине, чтобы попытаться помочь украинскому народу перед лицом неспровоцированного российского вторжения", - отметила Лиз Трасс.

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Иран заверил Украину, что не будет поставлять дроны России. "Американские заявления по этому поводу были необоснованными и больше похожи на пропагандистский акт в преддверии поездки президента США (Джо) Байдена (в Израиль)", - заявил иранский министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахиян своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе. По его словам, Тегеран всегда был привержен дипломатическому решению кризиса в Украине, передает иранское государственное информагентство IRNA.

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СБУ сообщила, что в течение последних дней украинские военные сбили в Запорожской области два российских самолета. "На днях в районе населенных пунктов Орехов и Степное враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но наши ребята действовали на опережение – точно отработали по вражеским самолетам из ПЗРК. Как следствие: один Су-25 уничтожен, другой – поражен", - говорится в сообщении спецслужбы. По информации источников "Украинской правды", сбитый самолет упал на неподконтрольную Киеву территорию.

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Ряд украинских министерств и силовых ведомств в совместном заявлении опубликовали список из 100 Telegram-каналов, которые выглядят как независимые, однако работу которых, как утверждается, на самом деле координирует Кремль через свои спецслужбы. "Призываем вас не использовать эти каналы, ведь их работу финансирует и координирует Россия. Ни в коем случае не доверяйте им, поскольку такие площадки распространяют фейки и манипуляции и являются частью информационной войны против Украины", - говорится в заявлении. Среди ведомств, подписавших его, - СБУ, Минобороны и его ГУР, МВД и другие.

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Министры иностранных дел стран ЕС планируют в понедельник, 18 июля, обсудить следующий транш финансовой поддержки закупки оружия для Украины в рамках европейского инструмента поддержки мира (European Peace Facility, EPF). Ожидается, что на этом заседании Совет ЕС даст зеленый свет этому решению, но окончательно его примут позже, заявил высокопоставленный источник DW в структурах Евросоюза. "Что ожидается в понедельник - это политическое решение, которое откроет путь для дальнейшей работы над возможным пятым траншем EPF", - отметил собеседник DW.

ЕС выделил четыре транша по 500 млн евро на общую сумму 2 млрд евро на закупку летального оружия и нелетальных припасов, например топлива, для Вооруженных сил Украины.

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Евросоюз намерен ввести запрет на импорт российского золота. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, отметив, что "золото является важным экспортным товаром России". Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС могут рассмотреть вопрос о новых штрафных мерах в понедельник, 18 июля, если Еврокомиссия к этому времени разработает свое предложение. По данным Bloomberg, предложения по новому пакету санкций против России, а также мерам по ужесточению ранее введенных ограничений планируется представить уже сегодня, 15 июля.

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По оценке министра обороны Украины Алексея Резникова, война может закончиться победой Киева до конца текущего года при условии, если "помощь союзников будет синхронизирована с контратаками" украинской армии, а санкционное давление на Россию усилится. Об этом глава Минобороны заявил в интервью ВВС. "Даже с военной точки зрения, это абсолютно реалистичный план - освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года", - уверен Резников.

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Идентифицированы 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко. Среди жертв - трое детей: 4-летняя девочка и двое мальчиков 7 и 8 лет. Один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре - он погиб вместе с мамой, а другой ждал дядю в припаркованной машине и попал в огненную ловушку, мужчину отбросило взрывной волной, он госпитализирован.

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По данным местных властей, в Харьковской области из-за обстрелов сгорели почти 50 га зерновых - более 46,6 гектаров пшеницы и 2 гектара ячменя в Изюмском и Чугуевском районах - с 3 июля было зафиксировано семь случаев возгорания полей в результате вражеских обстрелов. Однако, указывается в сообщении пресс-службы Харьковской ОВА, несмотря на постоянные обстрелы, в области продолжается уборка ранних зерновых и зернобобовых. По словам главы областной администрации Олега Синегубова, из-за масштабного минирования российскими военными часть сельхозземель использовать невозможно.

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С 24 февраля по 15 июля в Украине погибли 4760 российских военных. Такие данные приводят "Медиазона" и "Русская служба BBC", ссылаясь на анализ открытых источников информации. Таким образом, потери РФ за полгода войны в Украине превысили потери федеральных сил (4572 человека) за три года второй чеченской войны.

Минобороны России в последний раз назвало число погибших на войне в Украине в конце марта, заявив о гибели 1351 человека. По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла в Украине приблизительно 38 тыс. военнослужащих.

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Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) призвала отменить санкции против России. "Мы загоняем людей в нищету и ставим под угрозу нашу промышленность, в то время как Путин пополняет свою военную кубышку благодаря взлетевшим ценам", - заявила Вагенкнехт в эфире общественно-правовой медиакомпании MDR. По ее словам, большинство государств мира не участвуют в санкциях. "Если вы будете вести серьезные переговоры, то сможете закончить эту войну", - считает Вагенкнехт.

Правительство ФРГ осудило ракетный удар по Виннице

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Результаты ракетного удара по Виннице

Правительство ФРГ назвало "актом жестокости" ракетный удар России по городу Виннице. Это была атака на гражданское население, в которой погибли дети, заявил официальный представитель правительства в Берлине, добавив, что Россия неоднократно нарушает международное право в ходе войны против Украины.



Хроника событий 15 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 июля 14.00 - 23.59 >>>

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