Шлосберг и другие депутаты обратились к Путину по ситуации с Навальным

Целый ряд депутатов законодательных собраний разных регионов опубликовали в субботу, 17 апреля, обращение президенту РФ Владимиру Путину "в связи с угрозой жизни Алексея Навального". Среди них - председатель Псковского регионального отделения партии "Яблоко", депутат областного собрания Лев Шлосберг, депутат из Карелии, экс-председатель "Яблока" Эмилия Слабунова, депутат Мосгордумы Евгений Ступин. По словам Шлосберга, документ инициирован депутатами законодательных собраний России, однако открыт для подписания всеми желающими.

"Происходящее по отношению к Навальному мы расцениваем как покушение на жизнь политического деятеля, совершаемое по мотивам личной и политической ненависти", - говорится в тексте. "Ответственность за жизнь Алексея Навального на территории РФ (…) несете лично вы, президент Российской Федерации", - уверены авторы обращения.

Допустить к Навальному врачей и освободить политзаключенных

Подписанты потребовали немедленно допустить к оппозиционеру выбранных им врачей и госпитализировать политика в гражданское медицинское учреждение из-за тяжести состояния его здоровья.

Кроме того, региональные депутаты настаивают на пересмотре всех решений судов по уголовным и административным делам, принятых по политическим мотивам, и немедленного освобождения политзаключенных в РФ.

Первыми подписи под обращением поставили народные избранники из Санкт-Петербурга, Карелии, Москвы и Пскова.

Ранее глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева заявила, что анализы крови Навального могут свидетельствовать о том, что его состояние близко к критическому.

Навальный держит голодовку с 31 марта

Алексей Навальный с 15 марта находится в ИК-2 в Покрове. С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей, которым он доверяет. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники политика сообщили о его возвращении из медчасти в отряд.

Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

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