 Шестой год в мире фиксируется новый максимум числа заключенных журналистов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.12.2021

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Мир

Шестой год в мире фиксируется новый максимум числа заключенных журналистов

Комитет по защите журналистов насчитал по всему миру 293 сотрудника СМИ, находящихся в заключении. По данным организации, рекордное число лишенных свободы журналистов фиксируется шестой год подряд.

Скованные цепью люди с фотоаппаратами

Число журналистов, находящихся в тюрьмах по всему миру, достигло нового максимума. По данным Комитета по защите журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ), обнародованным в четверг, 9 декабря, в настоящее время за решеткой в связи со своей профессиональной деятельностью находятся 293 сотрудника СМИ, причем около четверти из них - в Китае и Мьянме. В прошлом году организация насчитала 280 заключенных журналистов.

CPJ фиксирует рекордное количество заключенных журналистов по всему миру уже шестой год подряд, указал глава организации Джоэл Саймон, назвав тюремное заключение работников СМИ за их публикации "отличительной чертой авторитарных режимов".

В России за решеткой 14 журналистов

По подсчетам CPJ, в китайских в тюрьмах на настоящий момент находятся 50 журналистов. На втором месте - Мьянма (26), за ней следует Египет (25), Вьетнам (23) и Беларусь (19). Россия делит восьмое место с Саудовской Аравией - в этих странах лишены свободы по 14 журналистов.

В сообщении Комитета по защите журналистов подчеркивается, что лидеры замыкающих первую десятку Турции, Эритреи, России, Саудовской Аравии и Ирана "регулярно используют законы о технологиях и безопасности, чтобы подавить инакомыслие, и продолжают пренебрегать международными нормами без каких-либо последствий".

По данным CPJ, в 2021 году в мире были убиты 24 работника СМИ. Мексика остается "самой опасной страной для журналистов в Западном полушарии" - там подтверждена насильственная смерть трех работников медиа, а расследование еще шести предполагаемых убийств не завершено. По мнению Комитета по защите журналистов, приведенные цифры отражают "растущую нетерпимость к независимым репортажам во всем мире".

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    Автор: Елена Барышева, Москва


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