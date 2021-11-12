 Главред ″Новой газеты″ назвал государство главной угрозой для журналистов в России | Новости из Германии о России | DW | 12.11.2021

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Россия

Главред "Новой газеты" назвал государство главной угрозой для журналистов в России

Уголовные дела в отношении журналистов и объявление редакций "иноагентами" и "нежелательными организациями" - это намеренная кампания по затруднению работы в этой сфере, считает Дмитрий Муратов.

Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов

Наибольшая опасность для журналистов в России исходит от государства, считает лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор "Новой Газеты" Дмитрий Муратов. Свое мнение по поводу положения журналистики в России он  выразил  в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk. Интервью вышло на сайте радиостанции в пятницу, 12 ноября.

Работа независимых СМИ в России сознательно осложняется уголовными преследованиями в отношении журналистов или объявлением их "иностранными агентами" или "нежелательными организациями", убежден главный редактор "Новой". Из-за этого некоторые журналисты были вынуждены покинуть страну, подчеркнул он.

"Несмотря на все эти крайне тяжелые условия, многие молодые люди готовы работать в независимых СМИ. Их главный мотив - чтобы в России стало лучше", - отметил Муратов. Он напомнил, что 15 лет назад в Москве была убита журналистка "Новой газеты" Анна Политковская и заказчики преступления до сих пор не найдены. Издание продолжает собственное расследование убийства журналистки.

Нобелевский лауреат

В 2021 году Дмитрий Муратов был удостоен Нобелевской премии мира вместе с филиппинской журналисткой Марией Ресса. Он стал третьим журналистом в истории, получившим Нобелевскую премию мира и первым в истории россиянином, удостоившимся этой награды после распада СССР. Муратов является одним из основателем "Новой газеты". Он был главным редактором "Новой" с 1995 по 2017 год, а в 2019-м вновь занял этот пост.

Решение Нобелевского комитета он назвал заслугой всего издания и погибших за свободу слова коллег.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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