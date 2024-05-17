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Сервис микроблогов Х сменил прописку в интернете

Павел Мыльников
18 мая 2024 г.

Приобретенная Илоном Маском соцсеть располагалась по адресу twitter.com почти год после смены названия на Х.

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Белая буква X с черным контуром и логотип Twitter - синяя птица
Новый логотип соцсети - белая буква X с черным контуромФото: Joel Saget/AFP/Getty Images

Сервис микроблогов Х расстался с доменом twitter, который использовал почти 20 лет. "Все основные системы теперь располагаются по адресу x.com", - написал председатель совета директоров X Corp американский предприниматель Илон Маск в пятницу, 17 мая. При попытке перехода по старым ссылкам пользователей автоматически перенаправляют на новое доменное имя.

Разработанный в США сервис Twitter был запущен в июле 2006 года и позволял пользователям обмениваться сообщениями длиной не более 140 символов. В октябре 2022-го Маск приобрел платформу за 44 миллиарда долларов. Сам бизнесмен объяснил покупку стремлением к защите свободы слова и отказу от цензуры. В июле 2023 года социальная сеть сменила название и логотип.

После покупки компании Twitter Маск начал вносить изменения в работу платформы. В частности, было введено право получить только за деньги синюю галочку, подтверждающую аутентичность пользователя. Кроме того, были временно введены ограничения на число постов, доступных пользователям для прочтения. Критики Маска считают, что в течение первого года после смены владельца соцсеть захлестнула волна агрессивной риторики и дезинформации.

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