Чалый: Переехал в Варшаву и подумал - почему не раньше?

Откровенное и позитивное интервью с экономистом Сергеем Чалым о его новом шоу, жизни в Польше, статусе беженца, (не)возвращении в РБ, падении диктатур и кроссовках Лукашенко.

Каждый месяц DW Беларусь просит героев интервью поделиться позитивом. Сегодня в рубрике "Добры кастрычнiк" ("Добрый октябрь") Сергей Чалый - экономист, блогер, а теперь еще и ведущий Youtube-проекта "Ночь с Чалым".

В данном случае лучше героя и не найти: в октябре вышло шоу, о котором Сергей давно мечтал, а сам он 27 октября празднует 53-летие. При этом, как утверждает, получает удовольствие от жизни, ждет скорого падения режима Александра Лукашенко и с оптимизмом смотрит в будущее и Беларуси, и мира.

Надо говорить, что у тебя все хорошо - пусть завидуют

DW: Итак, как поживает Сергей Чалый в октябре 2023 года?

Сергей Чалый: Хорошо! У меня завтра день рождения (интервью было записано 26 октября. - Ред.), так что я в предвкушении.

- Ты всегда выглядишь оптимистом. Какое время после 2020 года было самым сложным для тебя?

- До весны 2021 года, потому что в Беларуси было не очень весело. Потом я лето прекрасно жил в Одессе, а с сентября 2021-го поехал работать в Варшаву. А есть работа - значит, есть с чего жить и себя нормально чувствуешь.

- Как-то прямо никаких жалоб.

- А какие? Так передачу можно назвать - "Белорусы ноют". Даже те, у кого все хорошо! "В Варшаве нет зефира" - хотя они его и не ели-то, или сырков, хотя литовские - отличные. Какая-то народная традиция рассказывать, что жизнь тяжела. Купил квартиру - "на заемные, на последние". Я не сторонник (нытья. - Ред.). Надо рассказывать, что у тебя все хорошо, пусть им будет плохо и завидно. Тем более, что все хорошо!

- Как устраивался на новом месте?

- Сначала мы с моей девушкой месяц жили в квартире, которую нам предоставили, потом нашли квартиру и до сих пор здесь живем. Еще не было такого количества беженцев из-за войны, цены ниже.

- Но переезд, адаптация - это нелегко...

- Сейчас совсем другая эмиграция. Ты не едешь в неизвестность, тут сообщество людей, готовых помочь. Очень серьезный новый феномен, Беларусь такой эмиграции не знала.

Единственное сложное ощущение… Я подумал: "Почему я так поздно? Надо было раньше это сделать!" Избавляешься от тревоги, некомфортного ощущения при виде карательных органов и других вещей, связанных с жизнью в стране третьего мира. Нет у меня причин жаловаться.

- Тебя сейчас многие не полюбили… Особенно те, кто в Беларуси.

- Погоди, я же не о том, чтобы навсегда покинуть страну! Просто я два года в Варшаве, и это интересный опыт - посмотреть, как все здесь устроено. Как город улучшается - вместо того, чтобы ухудшаться. На что идут налоги и почему не жалко их платить. Отличный транспорт, веселые люди, которые любят себя показать и на других посмотреть. Забитые людьми кафе. Это интересная жизнь.

Про возвращение и паспорт Новой Беларуси

- Заскучать по Беларуси успел?

- Сложно сказать, по чему скучать - там сейчас мало хорошего... Скажу честно, мой круг общения почти весь уже здесь.

- С теми, кто остался, ты чувствуешь напряжение, или что вы, например, хуже понимаете друг друга?

- Нет, люди же не дураки. Но что удручает… Люди, которые приезжают из Беларуси, понижают голос, говоря о политике, прячут телефон. И этого не замечают. Жизнь в неблагоприятных условиях научила безопасному поведению. Это чудовищно. Главная вина диктатуры - она калечит души.

- Многие помнят твои слова, что в Беларусь ты не вернешься… Это так?

- Я не говорил такого! Вопрос был о том, когда власть сменится, "будут ли востребованы ваши навыки". Я всегда говорил полувсерьез, что хотел бы возглавить Нацбанк. Но допускаю, что найдутся люди и моложе, и лучше меня, готов уступить место. Но если я понадоблюсь на какой-то позиции, то конечно.

- То есть вернешься в Беларусь?

- Зависит от того, какой она будет. Допускаю, что будет борьба между силовиками какого-нибудь "гестапика" (имеется в виду ГУБОПиК. - Ред.) и гражданскими, которые понимают, что нужна оттепель… Если все будет нормально - конечно! Это будет очень интересное время, будет сделано огромное количество карьер. У нас ситуация хорошая, много людей с нужными навыками.

- И они в Польше… Многие ли готовы вернуться?

- Вопрос должен звучать так: "В случае нашей победы - вы вернетесь?" Думаю, 85% вернутся.

- Ты говорил, что паспорт у тебя до 2025 года, и ты решил получить статус беженца…

Сергей Чалый считает, что паспорт Новой Беларуси - уникальный проект, и он "взлетит". Фото: Gemeinsames Übergangskabinett

- Подаешь (ходатайство. - Ред.) на международную защиту, а там решают, какого уровня эта защита. Мне предоставили статус беженца. С ним получаешь и польский, международного образца Travel document для иностранцев (Dokument podróży, документ для путешествий, в Германии Reiseausweis. - Ред.).

Так что меня пока не коснулись попытки властей РБ нагадить вдогонку… Надеюсь, заработает и "паспорт Новой Беларуси". Удивительный проект.

- Думаешь, заработает?

- Да. Я слышал, что речь уже о вопросах не политического уровня, а технического. Значит, принципиально все решено. Верю, что этот проект взлетит.

Третья мировая и секрет душевного спокойствия

- Новости все хуже. Война в Украине, в Израиле… Люди говорят об ощущении третьей мировой в воздухе. Что думаешь?

- У меня нет ни малейшего ощущение третьей мировой. И в Украине, и в Израиле - это судороги… Войны начинают неудачники, чье время уходит. Россия понимала, что у Украины - европейское будущее, и "мертвый хватает живого", как писал Карл Маркс. Почему ХАМАС начал войну? История радикалов уходила в прошлое. Шла нормализация отношений Израиля с соседями.

Но нельзя остановить исторический прогресс. Это не третья мировая. Многие политики в ЕС и США это понимают, понимают хрупкость процесса и не хотят возвращения варварства. Праведный гнев тоже может завести далеко… То есть то, что мне помогает сохранять душевное спокойствие, это мышление более длинными категориями.

- То есть история идет по правильному пути?

- Всегда. Просто надо видеть длинную перспективу.

- И мы увидим Беларусь, в которой случились перемены к лучшему.

- Думаю, да. Я с большим интересом жду, как же это закончится? Я считаю, что должен написать труд своей жизни, про взлет и падение вот этого всего, потому что видел, как оно начиналось (Чалый в 1993 году был в предвыборном штабе Лукашенко. - Ред.).

- Надо дожить, и в Беларуси, и в эмиграции.

- Эмиграция - это тоже Беларусь, вот что надо понимать. Это новое осознание: Беларусь - это не территория, а люди и связи между ними. Родина шире родоплеменных представлений про "кровь и почву".

Зачем Чалому кроссовки как у Лукашенко

- Вышел первый выпуск программы "Ночь с Чалым". Почему именно "ночь"?

- Честно говоря, я считаю, что название не важно. Долго не было никакого, а это родилось в качестве рабочего, по-моему, коллеги придумали. Мы посмеялись, а потом привыкли.

- А образ как придумывали?

- Он не сильно отличается от моего привычного. Есть интересный нюанс. На мне кроссовки Nike Air Force One, белые. Когда выбирали, я вспомнил, что Лукашенко в таких же как-то был, но в черных. Вообще, Air Force One - это позывной самолета президента США. И я подумал, это будет хороший контрапункт. Черное - белое, зло - добро.

- Во время эфира первого выпуска вашего шоу среди музыкантов я узнала Константина Горячего. Приятно, что на басу - девушка, есть соведущая на белорусском языке… А вообще, это шоу про новости или развлечение?

- Это общественно-политическое шоу. А юмор и сарказм присутствовали во всем, что я делал. Вызовом для меня было писать текст заранее, я человек не пишущий, а разговорный. Идеей были новости за 12 минут, убрав всю "воду". Сутки ушли на эти 12 минут, чудовищно тяжело.

Первой гостьей шоу стала композитор Ольга Подгайская. Она написала музыку к опере "Дикая охота короля Стаха" и произведение "Небо Марии", посвященное Марии Колесниковой и представленное на Бетховенском фестивале в Бонне. Фото: DW

Но выступать перед живыми людьми - гораздо легче, чем на камеру, видеть глаза, аргумент зашел или нет. Я люблю публичные выступления. Передача еще будет меняться, но соведущая на белорусском языке и три основных блока сохранятся.

- Такая классная гостья была в передаче - композитор Ольга Подгайская.

- Я ее мечтал пригласить! Считаю, надо рассказывать о людях, которые наносят Беларусь на карту мира, позволяют нам гордиться страной. Ольга Подгайская - великий белорусский композитор мирового уровня - неоправданно плохо известна.

"Денег в мире много"

- Самый популярный вопрос сейчас - когда все это закончится?!

- Смотри, две вещи. Нельзя ждать, "когда закончится". Надо жизнь. Не сидеть на чемоданах. Только так мы будем в том состоянии умений, опыта, которые понадобятся в стране. С другой стороны, краткосрочно нужны рутина, ритуал и работа.

И помнить, что все это - ненадолго. Есть книжка про СССР с названием "Это было навсегда, пока не кончилось". Мы не уникальны. У стран был опыт борьбы с диктаторскими режимами, переходный период - и страну не узнать! Так будет и у нас.

- Как белорусам в Беларуси сейчас поступать с экономической точки зрения?

- Я вряд ли в той позиции, чтобы давать советы. Но сам убедился, что главное - не материальный капитал, а человеческий. Денег в мире много. Деньги ходят за идеями, гоняются за ними. За специалистами.

Поэтому главное - получение навыков, которые позволят вам быть конкурентным не только в этой искалеченной экономике, но и в нормальной. В обозримом будущем.

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