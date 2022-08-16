 Сергей Безруков призвал очистить российскую культуру от западного влияния | Новости из Германии о России | DW | 16.08.2022

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Россия

Сергей Безруков призвал очистить российскую культуру от западного влияния

Знаменитый российский актер и режиссер считает, что культура России должна вернуться к консервативным ценностям. Он призвал Россию перестать оглядываться на Голливуд.

Сергей Безруков (справа), 2017 год

Сергей Безруков (справа), 2017 год

Мир сыт по горло "либеральными ценностями", военная операция России в Украине и западные санкции должны помочь России вернуть культуру на самобытный путь с консервативными ценностями, патриотизмом и православной верой, заявил знаменитый российский актер и режиссер Сергей Безруков в интервью агентству AFP, обнародованном во вторник, 16 августа.

"Мы должны воспользоваться изоляцией России для того, чтобы восстановить связь с нашими традициями. Вместо того, чтобы оглядываться на Голливуд, России следует строить собственную культуру, очищенную от западного влияния. Последние 30 лет мы живем в вселенной Марвела. Настало время создать свою собственную", - заявил 48-летний художественный руководитель Московского Губернского театра.

Безруков отметил, что вернуться во времена СССР, конечно, невозможно, но Россия, по его словам, может попытаться вернуть веру в свои силы. Евросоюз недавно ввел санкции против Сергея Безрукова за поддержку российского вооруженного вторжения в Украину.

На пороге "консервативной революции"

Президент России Владимир Путин и в прошлом позиционировал себя как хранитель традиционных ценностей, таких как религия и брак между мужчиной и женщиной, подчеркивая, что западные либеральные ценности отжили свое. С начала войны в Украине российские власти увеличили усилия, направленные на разрыв с западными ценностями, подчеркивая, что главную роль в этом деле должно играть искусство.

"Россия находится на пороге консервативной революции", - заявил художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков, выступающий в поддержку, как он выражается, "священной войны" России в Украине.

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    Автор: Ксения Сафронова


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