Сербия впервые показала закупленные у Китая системы ПВО

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Зенитные ракетные комплексы FK-3 китайского производства были публично продемонстрированы на военном шоу близ Белграда. Это крупнейшая поставка китайских вооружений в Европу.
Закупленные Сербией зенитные ракетные комплексы FK-3 китайского производства были впервые публично продемонстрированы во время авиационного и военного шоу на военном аэродроме Батайница близ Белграда в субботу, 30 апреля.
"В последнее время мы смогли вложить больше денег, в результате чего оснастили нашу армию современными средствами", - заявил выступивший там президент Сербии Александар Вучич. Сделка между сербской и китайской сторонами была заключена еще в 2019 году.
Партию китайских ЗРК доставили в Сербию в апреле несколькими грузовыми самолетами, что считается крупнейшей в истории доставкой оружия из КНР в Европу, отмечает Associated Press. Сербия также является единственной в Европе страной, которая имеет на вооружении эту технику, а также китайские беспилотники.
Помимо этого, на военном шоу были показаны российские зенитно-артиллерийские комплексы "Панцирь-С1", приобретенные в 2020 году. Сербия продолжает закупать для своих вооруженных сил технику китайского и российского производства несмотря на то, что официально стремится вступить в ЕС. Поставка в Сербию китайских ЗРК на фоне начавшейся войны в Украине вызвало у соседних балканских стран опасения перед возможным ужесточением сербской политики в регионе.
Ранее, в 2020 году, США призвали Белград отказаться от подобных закупок у Китая, указав, что если власти Сербии действительно намереваются вступить в ЕС и другие западные альянсы, то им следует привести свое вооружение в соответствие с западными стандартами. В настоящее время Сербия участвует в программе НАТО "Партнерство ради мира" (ПРМ) в рамках двустороннего сотрудничества между альянсом и отдельной страной, не являющейся его членом.
Выступая в Батайнице, Вучич также подчеркнул нейтральный статус Сербии и отметил, что в настоящее время Белград ведет переговоры о покупке французских истребителей Rafale.
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