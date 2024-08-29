Сербия приобретает во Франции 12 истребителей Rafale

Истребители Rafale станут первыми боевыми самолетами французского производства на вооружении сербских ВВС. Сейчас у армии страны - в основном самолеты из РФ.

Договор о приобретении Белградом 12 французских истребителей Rafale подписали исполнительный директор французской компании-авиапроизводителя Dassault Aviation Эрик Трапье и министр обороны Сербии Братислав Гашич в столице балканского государства в четверг, 29 августа. Об этом сообщает на своем сайте компания Dassault Aviation .

Подписание договора проходило в присутствии президента Сербии Александара Вучича и главы французского государства Эмманюэля Макрона, прибывшего незадолго до этого с двухдневным визитом в Сербию. Как отмечается в пресс-релизе, "этот контракт отражает важность двустороннего сотрудничества между Францией и Сербией".

Первые истребители Dassault Aviation у ВВС Сербии

Документ предусматривает, что до 2029 года заказчику будут поставлены 9 одноместных истребителей и три двухместных. Это будут первые боевые самолеты производства Dassault Aviation на вооружении ВВС Сербии.

Между тем покупка этих военных самолетов является чувствительным вопросом с точки зрения внешней политики, констатирует информагентство AFP. "С 2012 года Сербия является кандидатом на вступление в ЕС, однако продолжает поддерживать хорошие отношения с Кремлем, несмотря на вторжение России в Украину. ЕС неоднократно призывал Белград присоединиться к санкциям, введенным против Москвы, но сербское правительство до сих пор не сделало этого", - уточняется в публикации.

Агентство подчеркивает, что незадолго до визита Макрона в Сербию Вучич рассказал журналистам, что почти все самолеты-перехватчики и все истребители, находящиеся в распоряжении ВВС Сербии, - российского производства. "Мы должны развиваться, менять свои привычки и все остальное, чтобы подготовить нашу армию",- цитирует AFP президента Сербии.

Со ссылкой на Вучича и производителя Dassault Aviation агентство пишет, что сумма сделки - "до 3 млрд евро".

Указывается, что во время визита Макрона в Сербию лидеры стран планируют обсудить также сотрудничество в сфере использования атомной энергии в мирных целях.