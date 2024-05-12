Сепаратисты теряют места на выборах в парламент Каталонии

В Каталонии в воскресенье, 12 мая, состоялись выборы в региональный парламент. Первое место на них заняла "Социалистическая партия Каталонии", получившая по результатам подсчета 98% голосов 42 места из 135. На втором месте - поддерживающая независимость региона от Испании партия бывшего главы местного правительства Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию" с 35 местами. При этом одна из самых популярных каталонских сепаратистских партий "Левые республиканцы Каталонии" теряет 13 мандатов и остается лишь третьей по популярности силой в регионе с 20 местами в парламенте.

Также в местный парламент, по предварительным данным, проходят правоцентристская "Народная партия Каталонии" (15 мест), правая национально-консервативная партия "Голос" (11 мест), альянс Comuns Sumar (6 мест), сепаратистская левая партия "Кандидатура народного единства" (4 места), а также сепаратистский ультраправый "Каталонский альянс" (2 места).

Для формирования большинства необходимо получить 68 мандатов в региональном парламенте из 135 мест.

Испанский парламент амнистировал сепаратистов Каталонии

Испанский парламент в середине марта принял закон об амнистии лиц, причастных к попытке провозгласить в октябре 2017 года независимость Каталонии и отделить этот северо-восточный регион от Испании. По данным МВД Испании, амнистия коснется примерно 350 человек. В первую очередь, речь идет о политиках, организовавших попытку провозгласить независимость Каталонии. В их числе - бывший глава Каталонии и бывший председатель партии "Вместе за Каталонию" Карлес Пучдемон, до сих пор скрывающийся за пределами Испании.

Выборы в Каталонии проводятся досрочно. Сепаратисты требуют референдума о независимости

Предыдущие выборы в региональный парламент Каталонии прошли в 2021 году. Нынешнее голосование проводится досрочно. Считается, что они могут показать, как местные избиратели относятся к амнистии каталонских сепаратистов, которая, по словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, призвана разрядить ситуацию в Каталонии и ослабить позиции сторонников ее независимости. Сепаратисты, в свою очередь настаивают на проведении нового референдума о независимости Каталонии.