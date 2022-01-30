Сенат США допустил санкции против РФ до ее возможного вторжения в Украину

Американские сенаторы близки к достижению договоренности относительно законопроекта о санкциях по России в связи с ее действиями в отношении Украины, при этом некоторые ограничения могут быть введены еще до возможного российского вторжения. Об этом заявили в воскресенье, 30 января, в эфире телеканала CNN глава сенатского комитета по иностранным делам демократ Роберт Менендес и ведущий республиканец в этом комитете Джеймс Риш.

"Я бы сказал, что мы уже на финишной прямой", - отметил Менендес. Он особо выделил твердую решимость законодателей от обеих партий поддержать Киев и наказать Россию в случае вторжения в Украину. Отвечая на вопрос, будет ли соглашение о законопроекте достигнуто уже на предстоящей неделе, сенатор сказал: "Полагаю, мы с этим справимся".

По словам Менендеса, некоторые из санкций, предусмотренных законопроектом, могут быть введены и не дожидаясь вторжения - в качестве ответа на то, что "Россия уже сделала, включая кибератаки на Украину, операции под "ложным флагом" и попытки подорвать украинское правительство изнутри". Сенатор не уточнил, какие именно штрафные меры могут быть введены до возможной эскалации конфликта. Более "разрушительные" санкции будут наложены на РФ в случае нападения на Украину, добавил он.

Нуланд анонсировала переговоры Блинкена и Лаврова

Администрация США видит признаки заинтересованности со стороны Москвы в диалоге с Вашингтоном, поэтому госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров могут провести разговор на следующей неделе, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в эфире телеканала CBS.

"Как вам известно, мы направили России наши дипломатические предложения, как это на текущей неделе сделала и НАТО. Мы видели некоторые признаки того, что Россия заинтересована во взаимодействии по этим предложениям", - сказала Нуланд.

Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы выросла. РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне. Кремль отрицает планы такой операции и обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

Смотрите также:

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции США в связи с отравлением Навального 10 российских, 3 немецких и 1 швейцарская компании попали под торговые санкции в связи с отравлением Алексея Навального. Вашингтон подозревает фирмы из черного списка Министерства торговли США от 3 марта 2021 года в причастности к созданию и распространению химоружия. Будут введены дополнительные лицензионные требования в вопросах экспорта, реэкспорта и передачи технологий этим компаниям.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ЕС против российских силовиков 2 марта 2021 года в Евросоюзе официально вступили в силу санкции против российских силовиков, ответственных за уголовное преследование Алексея Навального и нарушения прав человека при разгоне мирных протестов в РФ. Под санкциями ЕС оказались глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, начальник ФСИН Александр Калашников и генпрокурор России Игорь Краснов.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России США добавили в санкционные списки кремлевских чиновников США также ввели персональные санкции за отравление и преследование Навального. В список попали не только силовики, но и чиновники: директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава ФСИН и представители администрации президента РФ Сергей Кириенко и Андрей Ярин.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Запрет на оборонный экспорт в Россию Кроме персональных и торговых санкции, США ввели запрет на экспорт в Россию оборонных продуктов, технологий и услуг. Это также стало реакцией на применение химоружия против Алексея Навального и Сергея Скрипаля. Исключение сделано только для поддержки межправительственного космического сотрудничества. Коммерческое сотрудничество в космосе будет ограничено после полугодового переходного периода.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России За кибератаку на бундестаг 22 октября 2020 года ЕС ввел санкции за кибератаку на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года. Штрафные меры введены в отношении руководителя Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игоря Костюкова, офицера Дмитрия Бадина и 85-го Главного центра специальной службы ГУ Генштаба. В их отношении вводятся визовые запреты, их имущество на территории ЕС подлежит замораживанию.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции Евросоюза за отравление Навального ЕС и Великобритания 15 октября 2020 года ввели санкции за отравление Навального против чиновников кремлевской администрации Андрея Ярина и Сергея Кириенко, полпреда Путина в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, главы ФСБ Александра Бортникова, замминистра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова. Санкции введены и против института, где могло производиться вещество из группы "Новичок".

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Второй пакет санкций за отравление Скрипалей 26 августа 2019 года США ввели в действие второй пакет санкций за отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Вашингтон запретил своим банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять Москве нерублевые кредиты. Ограничения также коснулись лицензирования экспорта товаров и технологий, контролируемых министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химоружия.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Первые в истории Евросоюза санкции за применение химоружия ЕС 21 января 2019 года впервые ввел санкции за применение химоружия. В список попали россияне, причастные к отравлению нервнопаралитическим веществом "Новичок" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии: начальник Главного управления генштаба РФ Игорь Костюков, его первый зам Владимир Алексеев, а также предполагаемые исполнители, сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Первый пакет санкций за отравление Скрипалей 27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции США в отношении силовиков В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ВПК под прицелом Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Российская нефтянка под санкциями Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ЕС ввел ограничительные меры против секторов экономики РФ 31 июля 2014 года секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Секторальные санкции в связи с событиями в Украине 16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Запрет на въезд и заморозка активов В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев. Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман

