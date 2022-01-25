 Байден допустил введение санкций против Путина в случае вторжения РФ в Украину | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.01.2022

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Мир

Байден допустил введение санкций против Путина в случае вторжения РФ в Украину

В случае военной агрессии РФ против Украины, Джо Байден допускает введение экономических санкций лично против российского президента Путина. При этом он отрицает намерение отправлять войска в Украину.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден готов рассмотреть возможность введения персональных экономических санкций напрямую против президента России Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Об этом глава Белого дома заявил во вторник, 25 января. Отвечая в ходе брифинга на вопрос одной из журналисток, может ли он представить себе введение персональных санкций против Путина в случае российского вторжения, Байден ответил: "Да, - и продолжил: - я могу это себе представить".

Президент США подчеркнул, что возможное вторжение будет иметь огромные последствия во всем мире и снова предупредил Россию о жестких санкциях в случае нападения на соседнюю страну.

При этом американский президент указал, что у него "нет намерения" посылать американские войска   в Украину.

Байден также сказал, что в ближайшей перспективе США могут перебросить в Восточную Европу 8500 американских военнослужащих, которые уже приведены в состояние боевой готовности.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 02:46

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Страны НАТО перебрасывают дополнительные силы в Восточную Европу

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