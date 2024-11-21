Сенат США отверг блокирование поставок вооружений Израилю

Сенат США подавляющим большинством голосов в среду, 20 ноября, отверг три резолюции о блокировании поставок Израилю определенных систем американских вооружений. Об этом сообщают агентство dpa и онлайн-издание The Hill .

Уточняется, что резолюции касались некоторых боеприпасов для танковых орудий и гранатометов, а также устройств наведения для бомб. Авторами документов выступили группа демократов, не одобряющих политику президента США Джо Байдена по Израилю, и их союзник, независимый сенатор Берни Сандерс.

Как указывает The Hill, Сандерс настаивал, что резолюции направлены против "наступательных вооружений, которые использовались с разрушительными последствиями против мирных жителей сектора Газа и Ливана". По словам сенатора, ограничения не повлияют на способность Израиля защищаться от нападений, однако депутаты, выступавшие против его предложений, не согласились с этим.

Обвинения Берни Сандерса в адрес Израиля

По словам Сандерса, по Закону об иностранной помощи и Закону о контроле за вооружениями, США не могут поставлять вооружения в страны, нарушающие международно признанные права человека или блокируют поставки американской гуманитарной помощи. По мнению сенатора, Израиль совершает эти нарушения.

Со своей стороны лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер раскритиковал предложения Сандерса и заявил, что Израилю необходимо оружие для защиты от многочисленных врагов - террористических организаций ХАМАС и "Хезболлах", йеменских повстанцев-хуситов "и, самое опасное, Ирана".

Как отмечает dpa, еще до голосования по резолюциям о блокировании поставок вооружений США Израилю эти документы практически не имели шансов на успех: "Даже если бы они прошли через Сенат, отказ в поддержке Палатой представителей, где большинство имеют республиканцы, был бы гарантирован".