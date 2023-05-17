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Памятник у входа в музей Голодомора в Киеве (фото из архива)Фото: Bryan Smith/ZUMA Press/picture alliance
ПолитикаФранция

Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

Жан Рофе
48 мин. назад

Президент Украины назвал решение французских сенаторов о признании Голодомора геноцидом важным шагом на пути к восстановлению исторической справедливости.

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Сенат Франции вслед за Национальным собранием одобрил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом в среду, 17 мая, сообщается на сайте верхней палаты французского парламента. За принятие документа проголосовали 327 из 343 сенаторов, 16 выступили против.

В резолюции признается, что голод, депортации и методическое истребление миллионов украинцев в 1932-1933 годах были искусственно вызваны советской властью и были нацелены на уничтожение украинской идентичности. "Предание гласности зверствам и страданиям, которые перенес украинский народ, является частью борьбы против забвения, за установление ответственности и законных компенсаций, а также против повторения этих трагедий в будущем", - отмечается в документе.

В Киеве приветствовали решение французского Сената

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Сената Франции историческим. "Я благодарен всем сенаторам, которые инициировали и поддержали эту резолюцию. Это еще один важный шаг на пути к восстановлению исторической справедливости и увековечиванию памяти миллионов замученных голодом украинцев", - написал он в Twitter.

Это решение также приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Я благодарен французским сенаторам за это историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв. Такие преступления никогда не должны повторяться и никогда не должны быть забыты", - заявил Кулеба.

Борьба Киева за признание Голодомора геноцидом украинцев

Ранее, в конце марта, резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом поддержала нижняя палата французского парламента - Национальное собрание. В середине декабря 2022 года подобное решение принял Европарламент. В конце ноября германский бундестаг также признал Голодомор геноцидом.

Голодомор является крупной спорной темой между Украиной и Россией. Москва отвергает точку зрения Киева, согласно которой жертвами массового голода, возникшего в результате насильственной коллективизации сельского хозяйства в СССР в годы правления Иосифа Сталина, были лишь украинцы, и заявляет, что от голода пострадали также миллионы жителей Центральной Азии и России.

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Почему бундестаг ФРГ решил признать Голодомор геноцидом?

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Сайт Сената Франции

Сообщение на сайте Сената Франции о признании Голодомора геноцидом украинцев
www.senat.fr
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