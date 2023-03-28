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Фото: Andre Luis Alves/AA/picture alliance
ПолитикаФранция

Национальное собрание Франции признало Голодомор геноцидом

Александра Иванова
1 ч. назад

Комментируя признание во Франции Голодомора геноцидом украинцев, Зеленский заявил, что благодарен этой стране "за вклад в разоблачение прошлых и нынешних преступлений тоталитарной России".

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Депутаты Национального собрания Франции абсолютным большинством проголосовали за резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом во вторник, 28 марта, сообщается на сайте нижней палаты французского парламента. "За" это решение высказались 168 законодателей, "против" - лишь двое.

Как указано в тексте документа, вызванный искусственными причинами голод, который разразился в начале 1930-х годов в ряде сельскохозяйственных регионов СССР, имел в Украине особенные масштабы: "житница" стала "землей крови".

"Благодарен за весомый вклад Франции в разоблачение прошлых и нынешних преступлений тоталитарной России, установление истины, справедливости и, следовательно, ответственности. Спасибо, Франция", - такими словами прокомментировал в Twitter на французском и английском языках решение Национального собрания Франции президент Украины Владимир Зеленский.

Борьба Киева за признание Голодомора геноцидом украинцев

Ранее, 30 ноября 2022 года, бундестаг также признал Голодомор геноцидом украинского народа. 15 декабря 2022 года аналогичную резолюция принял иЕвропарламент.

Голодомор является крупной спорной темой между Украиной и Россией. Москва отвергает точку зрения Киева, согласно которой жертвами массового голода, возникшего в результате насильственной коллективизации сельского хозяйства в СССР в годы правления Иосифа Сталина, были лишь украинцы, и заявляет, что от голода пострадали также миллионы жителей Центральной Азии и России.

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Почему бундестаг ФРГ решил признать Голодомор геноцидом?

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www.assemblee-nationale.fr
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