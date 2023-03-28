Национальное собрание Франции признало Голодомор геноцидом
Александра Иванова
1 ч. назад
Комментируя признание во Франции Голодомора геноцидом украинцев, Зеленский заявил, что благодарен этой стране "за вклад в разоблачение прошлых и нынешних преступлений тоталитарной России".
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Депутаты Национального собрания Франции абсолютным большинством проголосовали за резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом во вторник, 28 марта, сообщается на сайте нижней палаты французского парламента. "За" это решение высказались 168 законодателей, "против" - лишь двое.
Как указано в тексте документа, вызванный искусственными причинами голод, который разразился в начале 1930-х годов в ряде сельскохозяйственных регионов СССР, имел в Украине особенные масштабы: "житница" стала "землей крови".
"Благодарен за весомый вклад Франции в разоблачение прошлых и нынешних преступлений тоталитарной России, установление истины, справедливости и, следовательно, ответственности. Спасибо, Франция", - такими словами прокомментировал в Twitter на французском и английском языках решение Национального собрания Франции президент Украины Владимир Зеленский.
Борьба Киева за признание Голодомора геноцидом украинцев
Голодомор является крупной спорной темой между Украиной и Россией. Москва отвергает точку зрения Киева, согласно которой жертвами массового голода, возникшего в результате насильственной коллективизации сельского хозяйства в СССР в годы правления Иосифа Сталина, были лишь украинцы, и заявляет, что от голода пострадали также миллионы жителей Центральной Азии и России.
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