Две соратницы Навального отказались от предложения его вдовы

Родные Ксении Фадеевой и Лилии Чанышевой не примут деньги от полученной Юлией Навальной Дрезденской премии мира. Экс-координаторы штабов в Томске и Уфе осуждены по статьям об экстремизме.

Родственники бывшего координатора штаба Алексея Навального в Томске Ксении Фадеевой не намерены принимать финансовую помощь от вдовы оппозиционного политика Юлии Навальной. Об этом группа поддержки Фадеевой сообщила в Telegram-канале в среду, 15 мая. Речь идет о денежной части Дрезденской премии мира (Friedenspreis Dresden) в размере 10 тысяч евро, которую Навальная получила за мужа 12 мая.

Ни родители томской соратницы оппозиционера, осужденной по статье об экстремизме, ни она сама "не считают возможным принять эти денежные средства, если такое предложение к ним поступит", говорится в сообщении. Родители Фадеевой работают в РФ и поддерживают свою дочь, отмечается далее. Кроме того, денежная помощь поступает от друзей и неравнодушных жителей города, указала группа поддержки.

Позднее аналогичную позицию высказал супруг экс-координатора штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой Алмаз Гатин. "Денежные средства от Ю. Навальной, полученные ею в рамках Дрезденской премии, не будут приняты ее родителями и Лилией Чанышевой", - написал Гатин в сети микроблогов Х . "Все эти годы наша семья, родственники и друзья, поддерживаем мою супругу", - добавил он. Близкие Фадеевой и Чанышевой не объяснили причину своего решения.

Приговоры Фадеевой и Чанышевой по статьям об экстремизме

Ксения Фадеева в декабре 2023 года была признана виновной в "организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения". Суд в Томске приговорил ее к 9 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. Фадеева находится в следственном изоляторе и ожидает апелляцию на приговор. Заседание состоится 20 мая, отметили в группе поддержки.

Лилия Чанышева в июне 2023 года была приговорена к 7,5 лет лишения свободы в колонии Кировским районным судом Уфы по делу о "создании экстремистского сообщества", "призывах к экстремизму", а также "создании НКО, посягающей на личность и свободы граждан". В апреле Верховный суд Башкортостана ужесточил приговор экс-координатору уфимского штаба Навального до девяти с половиной лет колонии общего режима по требованию прокуратуры. 13 мая стало известно, что Чанышева написала прошение о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина.