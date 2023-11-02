В ФРГ секснасилие на войне причислят к военным преступлениям

Насильственные действия сексуального характера в зонах вооруженных конфликтов в будущем будут преследоваться в Германии как военные преступления и преступления против человечности.

Сексуальное насилие в зонах военных действий в будущем будет преследоваться в немецких судах как военное преступление и преступление против человечности. Это определено в законопроекте, разработанном министерством юстиции Германии с целью внесения соответствующих изменений в международное уголовное право, и одобренном в среду, 1 ноября, федеральным правительством. "Установленные в нем (уголовном праве. - Ред.) составы преступлений против человечности и военных преступлений предполагается адаптировать, включив в них такие преступления, как сексуальное насилие, сексуальное рабство и принудительный аборт", - говорится в законопроекте.

Признание таких действий преступлениями против человечности и военными преступлениями позволит в будущем привлекать виновных к ответственности в Германии, даже если правонарушения имели место в других странах. Это полностью соответствует принципам международного права.

"Сексуальное насилие используется террористами"

Федеральный министр по делам семьи Лиза Паус (Lisa Paus) приветствовала решение правительства. "Сексуализированное насилие, особенно в отношении женщин, уже давно систематически используется террористами в вооруженных конфликтах по всему миру в качестве тактического оружия", - заявила она агентству AFP.

По словам Паус, новый законопроект также является реакцией федерального правительства Германии на злодеяния, совершенные в ходе нападения России на Украину. Кроме того, министр упомянула о ближневосточном конфликте, выразив возмущение организованным и демонстративным сексуальным насилием боевиков ХАМАС над еврейскими женщинами во время террористической атаки на Израиль.

Война России против Украины повысила актуальность международного уголовного права

"После начала агрессивной войны России против Украины международное уголовное право приобрело особую актуальность", - заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann), комментируя решение Кабинета министров. Он уточнил, что этим законопроектом федеральное правительство укрепляет права жертв международных преступлений, облегчает немецкое судопроизводство по Международному уголовному кодексу и устраняет пробелы в немецком законодательстве об уголовной ответственности.

Представители ЛГБТИ-сообщества - под защитой международного уголовного права

Согласно законопроекту, предполагается также инициировать внесение изменений в состав преступления против человечности в Международном уголовном кодексе, который предусматривает преследование определенных групп или сообществ. В качестве недопустимого основания для преследования, согласно разработанному в правительстве Германии законопроекту, должна быть добавлена "сексуальная ориентация".

Представитель парламентской группы по вопросам политики в отношении ЛГБТИ социал-демократ Фалько Дросман (Falko Droßmann) назвал эту поправку исторической. "Мы первое и пока единственное государство в мире, которое намерено взять представителей ЛГБТИ-сообщества под защиту международного уголовного права".

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