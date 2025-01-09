Секрет успеха: как Норвегия перешла на электромобили

Норвегия поставила цель: все продаваемые в стране новые автомобили должны быть электрическими к 2025 году - на 10 лет раньше, чем в ЕС. Субсидии и льготы помогли норвежцам почти достичь этой цели.

Норвегия стала образцом перехода на электромобили . В 2024 году, согласно официальной статистике, почти девять из 10 проданных в стране автомобилей были на электрической тяге. По информации Международного энергетического агентства (МЭА), в 2023 году - последнем, за который имеются данные, - в целом по миру доля электромобилей в общем объеме реализованных авто составила всего 18%.

Норвежские власти взяли на себя значительные обязательства по борьбе с изменением климата благодаря сильной госполитике, развитой инфраструктуре и поддержке общественности. Осло стремится к тому, чтобы к концу 2025 года все продаваемые в стране легковые машины были с нулевым уровнем выбросов в атмосферу, что на десятилетие опережает соответствующий целевой срок Европейского Союза, в который Норвегия не входит.

Рецепт успеха Норвегии - ее богатство, небольшое население и сильные госстимулы

Благосостояние и размер этой скандинавской страны, несомненно, сыграли свою роль в успехе внедрения в ней электромобильности. В Норвегии проживает 5,5 млн человек, при этом она является одним из самых богатых государств мира благодаря значительным запасам нефти - крупнейшим в Европе после России. Однако сами по себе названные обстоятельства не могут в полной мере объяснить столь громадный прогресс в данной сфере.

Норвегия на втором месте после России по запасам нефти в Европе Фото: picture-alliance/dpaH. Oeyvind

Робби Эндрю, старший научный сотрудник расположенного в Осло Центра международных климатических исследований (CICERO), считает, что решающим фактором стало то, что норвежские власти на протяжении десятилетий стремились к развитию электромобильности. "В 1990-х годах Норвегия приложила усилия по созданию компании для производства электромобилей", - напомнил Эндрю в интервью DW, заметив, что отсутствие мощного лобби отечественной автопромышленности способствовало этим инициативам.

Хотя первые попытки производства электромобилей имели ограниченный коммерческий успех - было продано всего несколько тысяч машин - они способствовали повышению осведомленности широкой общественности и признанию значимости электромобильности. Это открыло путь к широкому распространению электрокаров таких мировых производителей, как Tesla и Volkswagen.

Распространению электромобилей помогли налоговые льготы и простота передвижения

Благоприятная государственная политика, несомненно, помогла смягчить проблемы перехода на электромобили. Норвегия не взимает при их продаже НДС и импортные пошлины, которые могут составлять от трети до почти половины стоимости новой машины. Владельцы электрокаров также освобождены от оплаты за проезд по платным дорогам и за парковку. Они даже могут пользоваться в Осло и его окрестностях полосами движения, предназначенными для автобусов. Больше всего от налоговых льгот выиграли норвежцы с высоким уровнем дохода, при этом недавно приобретенный электрокар часто становился вторым семейным автомобилем.

Почти достигнув цели по полному переходу на электромобили к 2025 году, правительство недавно отменило некоторые из перечисленных стимулов. Теперь НДС частично взимается при продаже больших и роскошных машин стоимостью более 500 000 крон (42 500 евро в пересчете). При этом владельцы электромобилей, относящиеся к малообеспеченным слоям населения, по-прежнему извлекают выгоду из многочисленных льгот, а также от снижения цен на такие авто.

Бьорн Гримсруд, директор Центра транспортных исследований (TOI) в Осло, полагает, что введенные властями стимулы были "очень дорогостоящими", но доступными, учитывая богатство страны и ее стремление стать климатически нейтральной к 2050 году. "Раньше правительство ежегодно собирало 75 миллиардов крон от налогов и пошлин на автомобили, но эта сумма была сокращена вдвое", - пояснил Гримсруд в беседе с DW.

Сокращение субсидий негативно влияет на продажи электромобилей в Германии

Между тем другие страны, в том числе Германию, обвиняют в том, что они, сокращая субсидии на покупку новых электромобилей, отходят от целей по смягчению последствий изменения климата задолго до достижения утвержденных показателей.

В понедельник, 6 января, Федеральное автотранспортное ведомство (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) сообщило, что в 2024 году в Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, было зарегистрировано электромобилей на 27,4% меньше, чем годом ранее. Аналитики говорят, что Берлину придется пересмотреть решение о снижении субсидий при приобретении таких машин, если ФРГ, крупный их производитель, намерена достичь своей цели - иметь на своих дорогах к 2030 году 15 миллионов авто на электрической тяге.

Норвегия отдала предпочтение домашним зарядным станциям

Еще одним преимуществом Норвегии является ее энергосистема - одна из самых экологичных и надежных в мире. На гидроэнергетику приходится более 90% производства электроэнергии в стране, и обычно она вырабатывается с избытком, что облегчает зарядку электромобилей в домашних условиях. "В то время как в других странах Европы доступ к электричеству может быть проблематичным, большинство норвежцев могут заряжать свои электрокары дома (а не в общественных пунктах зарядки. - Ред.)", - уточняет Бьорн Гримсруд из TOI.

Опрос, проведенный Норвежской ассоциацией электромобилей в 2022 году, показал, что около трех четвертей их владельцев живут в отдельно стоящих домах, что упрощает установку домашних зарядных станций. Отчет лондонской консалтинговой компании LCP свидетельствует, что 82% электрокаров в Норвегии заряжаются дома, хотя в городских районах этот показатель ниже.

Зарядная станция для электромобилей в Осло Фото: Zhang Yuliang/Xinhua News Agency/picture alliance

"Повсеместное распространение в Норвегии зарядок первого уровня (Level 1), вероятно, оказало гораздо большее влияние (на внедрение электромобильности. - Ред.)", - сообщил DW Лэнс Ноэль, ведущий специалист Центра устойчивой энергетики в Сан-Диего.

Level 1 - самая простая зарядка электромобилей переменным током, как правило, использующая розетку в выделенной цепи. Она обычно применяется в домах, на предприятиях и в школах, обеспечивает мощность от 1,4 до 1,9 киловатт, чего достаточно для медленной ночной зарядки. По словам Ноэля, другим странам стоит также лучше "подумать о более дешевых и простых способах интеграции электромобильности в общество", а не отдавать предпочтение более быстрой, общественной зарядной инфраструктуре, известной как уровни 2 и 3.

США при Трампе вряд ли повторят успех Норвегии

Ожидая возвращения Дональда Трампа в Белый дом, многие американцы опасаются, что он, в некоторой степени копируя действия Норвегии, откажется от политики администрации Джо Байдена, направленной на стимулирование внедрения электромобилей.

Избранный президент США Дональд Трамп Фото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Избранный президент-республиканец пообещал прекратить предоставление федеральных налоговых льгот в размере до 7500 долларов на покупку электромобилей, а также ввести новые импортные пошлины для иностранных автопроизводителей, что может привести к росту цен на их продукцию. Несколько американских штатов также планируют сократить свои собственные льготы на приобретение машин на электрической тяге - и это несмотря на прогноз компании Cox Automotive о том, что в 2024 году доля электромобилей на дорогах США составила всего 8%.

В последние месяцы в Соединенных Штатах также наблюдалось замедление темпов роста продаж электрокаров из-за проблем с доступностью и отсутствием зарядной инфраструктуры. На прошлой неделе компания Tesla сообщила о первом снижении продаж за более чем десять лет.

Отмечая, что при президентстве Трампа в политике американских властей в области электромобильности, скорее всего, будет сделан "шаг назад", Лэнс Ноэль, который ранее занимался исследованием внедрения электромобилей в скандинавских странах, констатирует, что вряд ли стоит удивляться тому, что страны, которые вкладывают наибольшие средства в политику развития электромобильности, пожинают наибольшие плоды.

"Возможно, власти государств, которые больше всего борются за то, чтобы повторить сделанное в Норвегии, найдут в себе политическую волю для проведения сильной и четкой политики в этой области", - подытожил Ноэль.