Сейм Республики Польша

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Нижняя палата польского парламента.
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Представители оппозиции в Польше опасаются, что закон, подготовленный правящей партией "Закон и Справедливость", негативно отразится на свободе прессы в стране.
Верхняя палата польского парламента отказалась одобрить спорный закон - теперь документ вернут в Сейм. Если тот вновь его одобрит, закон будет принят вопреки сопротивлению Сената.
Режим чрезвычайного положения вдоль границы с Беларусью введен на 30 дней и охватывает 183 населенных пункта в в Подляском и Люблинском воеводствах.
Польские граждане, желающие участвовать в выборах главы государства, смогут проголосовать, отправив конверт с избирательным бюллетенем и подписанным заявлением о личном и тайном голосовании.
Польский закон об абортах считается одним из самых строгих в Европе, но сейм в первом чтении одобрил его ужесточение. Ограничения во время пандемии коронавируса вынуждают оппонентов изобретать новые формы протеста.
Поправки в закон об абортах, которые польский Сейм рассмотрит 15 апреля, предполагают запрет на прерывание беременности из-за наличия у ребенка пороков развития.
Правящая партия Польши "Закон и справедливость" предлагает провести по почте голосование на майских выборах президента. Оппозиция выступает за их перенос из-за коронавируса.
В случае принятия закона судей в Польше будут наказывать за критику проводимых правительством реформ в сфере юстиции. Ранее закон отклонил Сенат. Теперь его судьбу решит президент Польши.
Нацистская Германия и коммунистический СССР развязали Вторую мировую войну, заключив тайный пакт, а Польша и другие европейские страны стали жертвами агрессии, говорится в резолюции польского сейма.
По словам вице-спикера польского Сейма Малгожате Госевской, Польша задержала участника войны в Донбассе Мазура, объявленного РФ в международный розыск, "исключительно по техническим причинам".
Националисты-консерваторы получают абсолютное большинство в польском парламенте. За годы их власти в стране появилась опасность "авторитарной диктатуры", считают экс-лидеры Польши.
Законопроект, предложенный правящей партией, отменяет положение, согласно которому возраст выхода на пенсию для членов Верховного суда был снижен с 70 до 65 лет.
Принятый Сеймом закон об отрицании причастности поляков к Холокосту является излишним, а из-за небрежных формулировок даже вредным, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.
Польский Сейм принял законопроект о штрафах за высказывания о причастности поляков к Холокосту. После того, как Израиль подверг этот документ резкой критике, президент Польши Дуда пообещал еще проанализировать его.
Сейм Польши запретил называть концлагеря, расположенные на территории страны, "польскими лагерями смерти". Израиль призывает Варшаву изменить положения законопроекта.
Протестующие, пришедшие к зданию польского Сейма в Варшаве, держали в руках транспаранты "Позор!" и "Женщины без абортов будут умирать". В акции участвовали около 2000 человек.
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