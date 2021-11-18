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Сейм Республики Польша

Нижняя палата польского парламента.

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Migrants gather in a camp on the Belarusian-Polish border in the Grodno region, Belarus November 17, 2021. Maxim Guchek/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Сейм Польши поддержал новый закон о защите границы 18.11.2021

Представители оппозиции в Польше опасаются, что закон, подготовленный правящей партией "Закон и Справедливость", негативно отразится на свободе прессы в стране.
01.02.2018+++ Senators are voting during the night in Polish Senate in Warsaw, Poland, 01 February 2018. The Polish Senate backed, without any changes, a bill amending the law on the Institute of National Remembrance - Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation, passed by the Sejm (lower house) on 26 January. (js) PAP/RADEK PIETRUSZKA |

Сенат Польши отклонил спорный закон о телерадиовещании 09.09.2021

Верхняя палата польского парламента отказалась одобрить спорный закон - теперь документ вернут в Сейм. Если тот вновь его одобрит, закон будет принят вопреки сопротивлению Сената.
1.9.2021***Polnische Soldaten errichten einen Stacheldrahtzaun entlang der polnisch-belarussischen Grenze. Polen hat in der Grenzregion zu Belarus den Ausnahmezustand verhängt. +++ dpa-Bildfunk +++

Парламент Польши поддержал введение режима ЧП на границе с Беларусью 07.09.2021

Режим чрезвычайного положения вдоль границы с Беларусью введен на 30 дней и охватывает 183 населенных пункта в в Подляском и Люблинском воеводствах.
Bildnummer: 50777450 Datum: 20.07.2003 Copyright: imago/Rainer Unkel Parlamentsgebäude in Warschau, Gebäude, außen, Außenansicht; 2003, Warschau, Städte, Sejm, Regierungsgebäude, Parlament, Politik; , quer, Kbdig, Einzelbild, Polen, , Reisen, Europa

Сейм Польши разрешил голосовать на выборах президента по почте 07.05.2020

Польские граждане, желающие участвовать в выборах главы государства, смогут проголосовать, отправив конверт с избирательным бюллетенем и подписанным заявлением о личном и тайном голосовании.
14.04.2020 *** Women drive their car with a Women's Strike banner in protest against the Polish Parliament to debate new limits on abortion and sexual education in Warsaw, Poland April 14,2020. Human Rights Watch, one of the world's largest human rights groupings accused the Polish government of taking advantage of the coronavirus disease (COVID-19) outbreak lockdown to debate new abortion laws. Maciek Jazwiecki/Agencja Gazeta via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND. TPX IMAGES OF THE DAY

Ужесточение закона об абортах в Польше: родить, окрестить и похоронить 16.04.2020

Польский закон об абортах считается одним из самых строгих в Европе, но сейм в первом чтении одобрил его ужесточение. Ограничения во время пандемии коронавируса вынуждают оппонентов изобретать новые формы протеста.
14.04.2020 *** Women drive their car with a Women's Strike banner in protest against the Polish Parliament to debate new limits on abortion and sexual education in Warsaw, Poland April 14,2020. Human Rights Watch, one of the world's largest human rights groupings accused the Polish government of taking advantage of the coronavirus disease (COVID-19) outbreak lockdown to debate new abortion laws. Maciek Jazwiecki/Agencja Gazeta via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND. TPX IMAGES OF THE DAY

В Польше женщины протестуют против ужесточения закона об абортах 14.04.2020

Поправки в закон об абортах, которые польский Сейм рассмотрит 15 апреля, предполагают запрет на прерывание беременности из-за наличия у ребенка пороков развития.
Bildnummer: 50777450 Datum: 20.07.2003 Copyright: imago/Rainer Unkel Parlamentsgebäude in Warschau, Gebäude, außen, Außenansicht; 2003, Warschau, Städte, Sejm, Regierungsgebäude, Parlament, Politik; , quer, Kbdig, Einzelbild, Polen, , Reisen, Europa

Польский Сейм одобрил голосование по почте на выборах президента 06.04.2020

Правящая партия Польши "Закон и справедливость" предлагает провести по почте голосование на майских выборах президента. Оппозиция выступает за их перенос из-за коронавируса.
Bildnummer: 50777450 Datum: 20.07.2003 Copyright: imago/Rainer Unkel Parlamentsgebäude in Warschau, Gebäude, außen, Außenansicht; 2003, Warschau, Städte, Sejm, Regierungsgebäude, Parlament, Politik; , quer, Kbdig, Einzelbild, Polen, , Reisen, Europa

Польский Сейм одобрил законопроект о наказании судей за критику 24.01.2020

В случае принятия закона судей в Польше будут наказывать за критику проводимых правительством реформ в сфере юстиции. Ранее закон отклонил Сенат. Теперь его судьбу решит президент Польши.
Parliament members attend the first session of the new Polish Parliament on November 12, 2019 in Warsaw. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) (Photo by WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images)

Сейм Польши осудил высказывания Путина о начале Второй мировой войны 09.01.2020

Нацистская Германия и коммунистический СССР развязали Вторую мировую войну, заключив тайный пакт, а Польша и другие европейские страны стали жертвами агрессии, говорится в резолюции польского сейма.
Juli 2019 *** von DW-Korrespondent Ukraine Mykola Berdnyk. Bildergalerie An der Frontlinie im ukrainischen Donbass: Stanyzia Luhanska 8_nebesnetschni_sjurpryzy

Польша пока не намерена выдавать России участника войны в Донбассе Игоря Мазура 10.11.2019

По словам вице-спикера польского Сейма Малгожате Госевской, Польша задержала участника войны в Донбассе Мазура, объявленного РФ в международный розыск, "исключительно по техническим причинам".
A man attends a voting during parliamentary election at a polling station in Warsaw, Poland, October 13, 2019. REUTERS/Kacper Pempel

Партия Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше 13.10.2019

Националисты-консерваторы получают абсолютное большинство в польском парламенте. За годы их власти в стране появилась опасность "авторитарной диктатуры", считают экс-лидеры Польши.
***Archivbild*** Bildnummer: 50607731 Datum: 15.08.2003 Copyright: imago/Rüttimann Gebäude des Obersten Gerichtshofs mit dem Denkmal des Warschauer Aufstandes in Warschau, Gebäude, außen, Außenansicht; 2003, Warschau, Oberster Gerichtshof, Oberstes Gericht, Aufstands, Aufstand, Denkmäler, Sehenswürdigkeit , Gerichtsgebäude; , quer, Kbdia, Totale, Bürogebäude, Polen, , Justiz, Staat, Reisen, Europa; Aufnahmedatum geschätzt

Польша готова частично отказаться от спорной судебной реформы 21.11.2018

Законопроект, предложенный правящей партией, отменяет положение, согласно которому возраст выхода на пенсию для членов Верховного суда был снижен с 70 до 65 лет.
Eingangstor, Stammlager I, Konzentrationslager, Auschwitz-Birkenau, Auschwitz, Polen | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

FAZ: Закон об отрицании причастности поляков к Холокосту угрожает свободе мнений 02.02.2018

Принятый Сеймом закон об отрицании причастности поляков к Холокосту является излишним, а из-за небрежных формулировок даже вредным, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.
ARCHIV 2014 ***** Bildunterschrift:OSWIECIM, POLAND - NOVEMBER 14: (EDITORS NOTE: Image has been converted to black and white with digital filters) The railway track leads to the infamous 'Death Gate' at the Auschwitz II Birkenau extermination camp on November 14, 2014 in Oswiecim, Poland. Ceremonies marking the 70th anniversary of the liberation of the camp by Soviet soldiers are due to take place on January 27, 2015. Auschwitz was a network of concentration camps built and operated in occupied Poland by Nazi Germany during the Second World War. Auschwitz I and nearby Auschwitz II-Birkenau was the extermination camp where an estimated 1.1 million people, mostly Jews from across Europe, were killed in gas chambers or from systematic starvation, forced labour, disease and medical experiments. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)

Президент Польши проанализирует закон о причастности поляков к Холокосту 28.01.2018

Польский Сейм принял законопроект о штрафах за высказывания о причастности поляков к Холокосту. После того, как Израиль подверг этот документ резкой критике, президент Польши Дуда пообещал еще проанализировать его.
Am Ende des Gleises im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau steht diese kleine, keine fünfzig Zentimeter große einfache Plastik, die an das Zerreißen der Familien auf der Rampe erinnert. An der Rampe selektierte die SS die Arbeitsunfähigen, Alte, Kinder, Kranke von den künftigen Arbeitssklaven, die entweder in den SS-Betrieben oder in den Firmen der deutschen Wirtschaft, die sich in Auschwitz und Umgebung niedergelassen hatten, schuften mussten. Nur 15-20 Prozent der je Transport angekommenen Menschen wurden für die Zwangsarbeit am Leben gelassen, die anderen sofort in den als Duschräume getarnten Gaskammern ermordet. Am 27.01.1945 wurde das Lager von der Roten Armee (UdSSR) befreit. Foto: Frank Schumann | Verwendung weltweit

Израиль критикует польский закон о концлагерях 27.01.2018

Сейм Польши запретил называть концлагеря, расположенные на территории страны, "польскими лагерями смерти". Израиль призывает Варшаву изменить положения законопроекта.
13.01.2018+++Warschau, Polen+++ People protest against the tightening of abortion laws, near the Sejm in Warsaw, Poland, Saturday, Jan. 13, 2018. The Sejm is the lower house of the Polish parliament. (AP Photo/Czarek Sokolowski) |

В Польше прошли протесты против ужесточения закона об абортах 14.01.2018

Протестующие, пришедшие к зданию польского Сейма в Варшаве, держали в руках транспаранты "Позор!" и "Женщины без абортов будут умирать". В акции участвовали около 2000 человек.
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