Сейм Республики Польша

Ужесточение закона об абортах в Польше: родить, окрестить и похоронить

Польский закон об абортах считается одним из самых строгих в Европе, но сейм в первом чтении одобрил его ужесточение. Ограничения во время пандемии коронавируса вынуждают оппонентов изобретать новые формы протеста.