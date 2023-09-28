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Сейм Латвии одобрил запрет русского языка в общественных СМИ

Даниил Сотников
28 сентября 2023 г.

Латвийские депутаты поддержали новую концепцию нацбезопасности, один из пунктов которой предусматривает запрет на русский язык в госСМИ с 2026 года.

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Рига, центр города
Вид на старый город РигиФото: Nicole Meißner/DW

Депутаты Сейма Латвии одобрили проект концепции национальной безопасности, один из пунктов которой предусматривает закрытие латвийских общественных СМИ на русском языке. Об этом пишет портал Delfi в четверг, 28 сентября.

За проект проголосовали 68 парламентариев, против выступили 10 депутатов. В одном из разделов концепции, которую поддержал парламент страны, говорится, что с 2026 года общественные медиа модно будет издавать только на латышском языке или других языках ЕС, Европейской экономической зоны и языках стран - кандидатов на вступление в ЕС.

"Государство, прекратив финансирование содержания на русском языке, завершит процесс создания единого информационного пространства, в свою очередь, содержание на русском языке в коммерческих медиа за частные средства продолжит присутствовать", - цитирует Delfi текст концепции.

Критика со стороны СМИ Латвии

Латвийское радио и Латвийское телевидение (LTV) ранее выступили против включенного в проект концепции запрета на создание русскоязычного контента в общественных СМИ. В LTV такое предложение назвали "близоруким" и диаметрально противоположно поставленной цели - укреплению безопасности информационного пространства, пишет Delfi.

"Надеяться, что все люди, ежедневно потребляющие медиа-контент на русском языке, с 1 января 2026 года переключатся на вещающие на латышском языке СМИ - это мышление желаний, а не решение, основанное на исследованиях о привычках потребления продукции СМИ", - сказано в публичном заявлении для СМИ.

Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) также призвал власти отказаться от запрета, подчеркнув, что качественный контент на русском языке нужен для охвата проживающих в стране русскоговорящих людей "с целью укрепления чувства принадлежности к Латвии".

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