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ПолитикаЛатвия

Сейм Латвии продлил срок сдачи языкового теста для россиян

Ольга Лебедева
14 сентября 2023 г.

Власти Латвии предоставят ВНЖ на два года людям, получившим российское гражданство после 2003 года, которых попросили сдать экзамен на знание латышского языка.

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На уроке в латвийской школе
На уроке в латвийской школе (фото из архива)Фото: picture-alliance/P. Grimm

Латвия продлила срок сдачи экзамена по латышскому языку для граждан РФ, обязательного для получения статуса постоянного жителя Евросоюза. В четверг, 14 сентября, Сейм в Риге принял в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, предоставляющие проживающим в стране россиянам еще два года на сдачу этого экзамена, сообщается на сайте латвийского парламента.

Принятые поправки разрешают выдавать временные виды на жительство на два года тем, кто записался на экзамен по государственному языку, но не сдал его, а также тем, кто не сдавал экзамен по обоснованным причинам. За это время они должны будут сдать экзамен и получить сертификат о владении латышским языком на уровне А2. В течение переходного периода россияне, которым предоставят ВНЖ, будут иметь неограниченное право на трудоустройство, право на получение госуслуг, в том числе пенсий и пособий.

Сейм не поддержал снижение до 65 лет возраста освобождения от экзамена

Россияне, которые не сдали экзамен, не собираются его сдавать и намереваются покинуть Латвию, смогут находиться в этой стране до дня, когда вступит в силу окончательное решение об аннулировании их ВНЖ. При этом депутаты не поддержали положение о снижении до 65 лет возраста освобождения от языкового экзамена.

В октябре 2022 года Управление гражданства и миграции Латвии сообщило, что у жителей страны, принявших гражданство РФ после 2003 года, аннулируют постоянный вид на жительство. Чтобы оставаться в Латвии в статусе постоянного жителя, россиянам придется до 1 сентября получить новый постоянный вид на жительство - статус постоянного жителя ЕС. 

Тем самым предполагалось, что уже в сентябре 2023 года власти Латвии могут потребовать от нескольких тысяч граждан России, постоянно живущих в Латвии, покинуть эту страну. По словам главы Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмара Лидаки, это те, кто не записался на экзамен по латышскому языку, обязательный для получения статуса постоянного жителя Евросоюза, и не подал никаких документов на продление постоянного вида на жительство. "Это люди, которые не проявили никакого желания - ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат. Если смотреть на закон, какой он сейчас есть, то УДГМ просто должно будет высылать требование покинуть государство в течение трех месяцев", - заявил он в августе.

Новое требование касается 25 тысяч человек

В министерстве внутренних дел Латвии подтвердили, что письма с требованием покинуть страну уже готовятся и что число их адресатов может составить около 6000 человек.  "Время для выезда - три месяца. Оно дается, чтобы человек мог уехать без спешки. Если человек продолжает находиться в Латвии незаконно, то может наступить момент, когда государственные структуры об этом узнают и напомнят, что нужно уезжать. Уголовная ответственность не предусмотрена, но предусмотрена административная, так что человека могут оштрафовать", - сообщил заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш.

Новые правила касаются примерно 25 тысяч человек, из них причины для освобождения имеются у 7 тысяч, оставшиеся 18 тысяч должны сдать экзамен, пишет Delfi со ссылкой на официальные данные. На него записались более 13 тысяч. 11 тысяч уже его прошли, но 61 процент сдать экзамен не смогли, указывается далее. От экзамена освобождены люди младше 15 и старше 75 лет, а также получившие образование на латышском языке, уже сдавшие экзамен по латышскому и не имеющие возможности сдавать его по медицинским причинам.

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