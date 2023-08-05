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Латвия может попросить до 6000 россиян покинуть страну

Лиза Ламбрехт
13 мин. назад

Тысячи россиян в Латвии могут в сентябре получить от Управления по делам гражданства и миграции письмо с требованием покинуть страну в течение трех месяцев.

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Вид на старый город Риги
Вид на старый город РигиФото: Nicole Meißner/DW

Уже в сентябре несколько тысяч граждан России, постоянно живущих в Латвии, могут получить от Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) требование покинуть эту страну. По словам главы Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмара Лидаки, речь идет о тех, кто не записался на экзамен по латышскому языку, обязательный для получения статуса постоянного жителя Евросоюза, и не подал никаких документов на продление постоянного вида на жительство.

"Это люди, которые не проявили никакого желания - ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат. Если смотреть на закон, какой он сейчас есть, то УДГМ просто должно будет высылать требование покинуть государство в течение трех месяцев", - заявил он в пятницу, 4 августа, в интервью новостному порталу LSM.lv.

В министерстве внутренних дел Латвии подтвердили, что письма с требованием покинуть страну уже готовятся и что число их адресатов может составить около 6000 человек.  "Время для выезда - три месяца. Оно дается, чтобы человек мог уехать без спешки. Если человек продолжает находиться в Латвии незаконно, то может наступить момент, когда государственные структуры об этом узнают и напомнят, что нужно уезжать. Уголовная ответственность не предусмотрена, но предусмотрена административная, так что человека могут оштрафовать", - сообщил заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш.

Глава МВД Латвии: Охоты на граждан РФ не будет

Министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис при этом заверил, что после 1 сентября, когда УПДМ прекратит прием заявлений от граждан РФ на продление вида на жительство, никакой "охоты" не начнется, но россияне, которые не подали заявление на продление латвийского ВНЖ, столкнутся с неудобствами.

В свою очередь Ингмар Лидака напомнил, что в подобных случаях "закон предусматривает выдворение" иностранца-нарушителя. "Если политики или министры говорят, что такого не будет... Это надежда на то, что будет что-то меняться в законодательстве. Может, поменяют какие-то условия. Но я опасаюсь, что до 1 сентября этого не произойдет", - сказал депутат.

Портал LSM.lv отмечает, что утрата вида на жительство в Латвии влечет за собой потерю возможности получать многие услуги, включая выплату пенсии.

Жители Латвии, принявшие гражданство России, должны заново получить ВНЖ

В октябре 2022 года Управление гражданства и миграции Латвии сообщило, что у жителей страны, принявших гражданство РФ, аннулируют постоянный вид на жительство. Чтобы оставаться в Латвии в статусе постоянного жителя, россиянам придется до 1 сентября получить новый постоянный вид на жительство - статус постоянного жителя ЕС. 

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