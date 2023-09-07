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Россияне в Латвии могут получить 2 года на экзамен по языку

Павел Мыльников
7 сентября 2023 г.

Граждане РФ, не сдавшие экзамен по латышскому языку, смогут получить ВНЖ на 2 года и за этот срок подтвердить владение языком на уровне А2, следует из одобренных Сеймом поправок в законодательство.

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Сейм Латвии
Сейм ЛатвииФото: Arthur S. Ruffino/imago images

Сейм (однопалатный парламент) Латвии в четверг, 7 сентября, принял в первом чтении поправки в иммиграционное законодательство, наделяющие двухлетней отсрочкой граждан России, которые не сдали экзамен по латышскому языку. Такие лица смогут получить временный вид на жительство на 2 года, в течение которых они должны сдать экзамен на знание государственного языка Латвийской Республики и подтвердить владение им на уровне А2.

На эти 2 года у таких граждан РФ сохранятся права на получение социальных гарантий, как и у обладателей постоянного вида на жительство. Языковой экзамен обязателен для получения статуса постоянного жителя Евросоюза.

Второе - окончательное - чтение законопроекта пройдет 14 сентября. Депутаты Сейма могут подать новые поправки к законопроекту, что может изменить его окончательную редакцию, отмечает интернет-издание Delfi. В случае принятия документа парламентом проект закона должен одобрить президент страны Эдгарс Ринкевичс.

Необходимость нового ВНЖ для жителей Латвии, принявших гражданство РФ

Осенью 2022 года Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что у жителей страны, принявших российское гражданство, аннулируют постоянный вид на жительство. Чтобы оставаться в Латвии в статусе постоянного жителя, россиянам было необходимо до 1 сентября получить новый постоянный вид на жительство - статус постоянного жителя Евросоюза.

В начале августа в министерстве внутренних дел Латвии подтвердили подготовку писем с требованием покинуть страну в адрес около 6000 человек, не записавшихся на экзамен по латышскому языку и не подавших документов на продление постоянного вида на жительство. В ответ на критику глава МВД Латвии Марис Кучинскис поручил разработать нововведения, смягчающие иммиграционное законодательство.

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