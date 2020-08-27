 Сборная России по художественной гимнастике не поедет на чемпионат в Киев | Новости из Германии о России | DW | 28.08.2020

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Россия

Сборная России по художественной гимнастике не поедет на чемпионат в Киев

Сборная РФ - фаворит соревнований по художественной гимнастике - не поедет на чемпионат Европы. Отказ от участия вызван требованием двухнедельного карантина, пояснили в федерации.

Российские гимнастки на Олимпиаде-2016 в Бразилии

Российские гимнастки на Олимпиаде-2016 в Бразилии

Сборная России по художественной гимнастике не будет принимать участие в чемпионате Европы, который должен проходить в Киеве в ноябре. Об этом сообщила в четверг, 27 августа, пресс-служба Европейского гимнастического союза.

Российская федерация художественной гимнастики отказалась от участия в соревнованиях из-за невозможности для спортсменов провести две недели на карантине, как того требует принимающая сторона, заявила ТАСС президент федерации Ирина Виннер-Усманова.

Первенство Европы по художественной гимнастике пройдет в Киеве с 26 по 29 ноября, если его не перенесут из-за роста заражений коронавирусом. Сборную РФ считают одним из фаворитов подобных соревнований.

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    Автор: Марина Барановская


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