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Сборная Украины во время Евро-2024 будет жить в Гессене

Ася Миллер
15 апреля 2024 г.

Футболисты украинской сборной буду проживать в одном из отелей города Таунусштайн, а сопровождающая их делегация - в Висбадене.

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Игроки сборной Украины после окончания матча с Исландией на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" во Вроцлаве, 26 марта 2024 года
Игроки сборной Украины после окончания матча с Исландией на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" во Вроцлаве, 26 марта 2024 годаФото: Czarek Sokolowski/AP Photo/picture alliance

Тренировочная база сборной Украины на время чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля, будет располагаться в федеральной земле Гессен на западе Германии. Информацию об этом в понедельник, 15 апреля, подтвердил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Футболисты украинской сборной буду проживать в одном из отелей города Таунусштайн, а сопровождающая их делегация - в Висбадене.

Первый матч на Евро-2024 Украина проведет 17 июня в Мюнхене против сборной Румынии. После украинская сборная сыграет со Словакией в Дюссельдорфе (21 июня), а завершит групповой этап 26 июня матчем со сборной Бельгии в Штутгарте.

Помимо Украины путевки в плей-офф в марте получили Польша и Грузия. Сборная Польши на время чемпионата расположиться в Ганновере, столице Нижней Саксонии. Грузия остановится в Фельберте в земле Северный Рейн-Вестфалия. Хозяева турнира, немецкая сборная, будут базироваться в баварском Херцогенаурахе, а действующие чемпионы Европы итальянцы выбрали местом проживания город Изерлон (Северный Рейн-Вестфалия).

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