Adidas отказался от номера 44 на футболках сборной Германии

Немецкий производитель товаров для спорта отреагировал на критику дизайна одного из номеров на новой футболке национальной команды и внес соответствующие коррективы в продажи.

Производитель спортивных товаров Adidas и Немецкий футбольный союз (DFB) отреагировали на критику дизайна номера 44 на новой футболке национальной футбольной команды ФРГ к Евро-2024 и внесли соответствующие коррективы, отозвав ее из продаж. Об этом со ссылкой на издание Bild сообщило агентство dpa в понедельник, 1 апреля, уточнив причину критики: номер 44 на спине футболки напоминает руны СС (Schutzstaffel - SS) времен расцвета национал-социализма в Германии. Внимание на такую схожесть обратил в конце марта журналист Тобиас Хух (Tobias Huch) в соцсети X.

Немецкие СМИ уточняют, что запретили также добавлять слова "фюрер" и "Гитлер" при кастомизации футболки. Уже днем 1 апреля в официальном онлайн-магазине Adidas нельзя было персонализировать футболки с собственным именем и номером, а DFB прекратила доставку заказанных комбинаций с номером 44 в свой собственный интернет-магазин. "Это не соответствует нашим правилам персонализации. Пожалуйста, попробуйте что-нибудь другое", - появилась надпись на сайте магазина Adidas при выборе товаров.

"DFB и ее партнер 11teamsports отвечают за дизайн имен и номеров", - заявил представитель Adidas Оливер Брюгген (Oliver Brüggen), отвечая на вопрос dpa. Он отметил, что производитель спортивных товаров "выступает против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти в любой форме", добавив, что "любые попытки пропаганды раскольнических или маргинальных взглядов не являются частью наших ценностей как бренда".

ФРГ будет играть на Евро-2024 в розово-фиолетовых цветах

Немецкий футбольный союз в середине марта представил новую форму национальной сборной Германии. В отличие от традиционной белой, остающаяся основной, новая гостевая розово-фиолетовая форма, по мнению DFB, более созвучна настроениям нового поколения немецких болельщиков и отражает разнообразие страны. Новый дизайн был специально разработан к предстоящему чемпионату Европы по футболу, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти немецких городах.

Фанаты немецкой сборной уже могут купить новую форму: розово-фиолетовая футболка для ребенка будет стоить от 75 евро и выше, а самый дешевый ее вариант для взрослых обойдется в 100 евро.

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