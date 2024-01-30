"Сборище бандитов": Ковригин о ликвидации "Нового зрения"

В апреле 2023 года Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) заявил о раскрытии махинаций в медцентре "Новое зрение": в клинике на протяжении пяти лет якобы выплачивали зарплаты в конвертах. По данным КГК, более 50 сотрудников получали деньги в обход налогов, всего по такой схеме было выплачено 2,5 млн рублей. В отношении основателя "Нового зрения" Олега Ковригина, а также четырех сотрудников медцентра завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

В июле 2023 года Минздрав лишил центр лицензии якобы из-за нарушения в лицензировании. Позже руководство медцентра запустило процесс ликвидации, в ходе которого пострадали и аудиторы. DW поговорила с Олегом Ковригиным о том, что происходило в последние полгода с медцентром и почему накануне были задержаны даже ликвидаторы компании.

Попытка сдать здания медцентра в аренду

После того, как Минздрав лишил "Новое зрение" лицензии, центр не мог продолжать работать. Владельцы уволили весь штат сотрудников, но, чтобы помещения и оборудование не простаивали, они решили сдать их в аренду.

"Мы нашли партнера в Российской Федерации, который был согласен арендовать все эти помещения, продолжить работу, набрать штат, - рассказывает Олег Ковригин. - Но он даже не успел зарегистрировать свое предприятие в Беларуси, как к ним тут же пришел ДФР. У них даже не был открыт счет. И их тоже потащили на допросы. Сейчас для меня очевидно, что они сделали все для того, чтобы никто не помешал им осуществить план рейдерского захвата, воровство имущества".

Решение ликвидировать "Новое зрение"

Не видя другого выхода из ситуации, учредители рассчитались с кредиторами и поставщиками. По словам Ковригина, "Новое зрение" погасило все долги, руководство решило ликвидировать бизнес и заключило для этого договор с компанией "Антикризисные решения", которая должна была проследить за процессом и выявить возможные нарушения. Приступив к работе, ликвидаторы обнаружили, что со счета компании были списаны около 8,5 млн евро.

"Они (Следственный комитет и ДФР - Ред.) вынудили директора и бухгалтера перечислить им эти деньги взамен на то, что их не привлекут к уголовной ответственности, - говорит Ковригин. - Не ставя в известность учредителя, они были вынуждены пойти на это, видимо, под серьезным прессингом. Якобы признавая тем самым свою какую-то мифическую вину. Это незаконно, бухгалтер не имела право перечислять деньги компании для списания своей вины".

Изначально "Новое зрение" должно было выплатить долг государству в размере 300 тысяч белорусских рублей, однако Ковригин утверждает, что недавно эта сумма увеличилась в 40 раз: "Десять дней назад нам прислали акт проверки, в котором сумма ущерба уже составляла 12 миллионов рублей".

"Им объяснили, что вмешиваться в деятельность следственных органов нельзя"

Ликвидаторы, которых наняло руководство "Нового зрения", собирались подать возражение в отношении этого акта. Однако 26 января, в пятницу, трех сотрудников компании "Антикризисные решения" задержали. Одного из них выпустили в тот же день, но, по словам Ковригина, ему запретили связываться с директором предприятия. Другим ликвидаторам пришлось отсидеть трое суток. На свободу они вышли в понедельник, 29 января.

"За эти трое суток им объяснили, что писать возражения и вмешиваться в деятельность следственных органов нельзя, - рассказывает Ковригин. - Им нужно было вывести ликвидаторов из строя, и в настоящий момент они не выходят на связь".

Сейчас Олег Ковригин общается только с директором предприятия "Антикризисные решения". По его информации, на сотрудников компании-ликвидатора на данный момент не заведено никаких дел, однако их сильно запугали. Директор говорит, что с Ковригиным боятся разговаривать и что после публикации в СМИ "Антикризисные решения" тоже могут закрыть. Нанять других ликвидаторов у "Нового зрения" вряд ли получится.

"Учитывая то, что уже все знают, что предыдущих ликвидаторов арестовали, это бессмысленное занятие, - рассуждает Ковригин. - И это нельзя назвать правоохранительными органами. Это просто-напросто сборище бандитов".

"Главное то, что потеряна микрохирургия"

Ковригин считает, что ликвидацией "Нового зрения" займется государственная компания.

"Они выгонят этих ликвидаторов, поставят государственного, который продаст предприятие тому, кому надо, тогда, когда надо и за те деньги, за которые надо, - говорит предприниматель. - Они оценят ту стоимость, которая нужна им. Не реальную, а (объемом в - Ред.) две копейки. Конечно, это колоссальные потери для инвестора. Собственность просто украли. И те, кто будет покупать эти здания или пользоваться ими, будут работать на ворованном оборудовании, в ворованных зданиях. Те люди, которые придут туда лечиться, придут в украденные здания и на украденное оборудование. Кто это сделал? Для меня это загадка. Могу лишь сказать, что ко мне обращался Олег Позняк из компании VOKA с предложением выкупить по дешевке здание, заплатить штраф в самое начало конфликта. Но потеря денег в этой ситуации - не главное. Главное то, что потеряна микрохирургия и что с ней будет через пять лет. Улучшений я не вижу, и дальше будут просто страдать обычные люди".

Смотрите также: