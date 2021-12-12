 Базар у Кремля. Путин снова НАТО победил. Ремонт в дурдоме. DW в России – ″Заповедник″, выпуск 204, 13.02.22 | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 13.02.2022

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Базар у Кремля. Путин снова НАТО победил. Ремонт в дурдоме. DW в России – "Заповедник", выпуск 204, 13.02.22

Показательная ярмарка кремлевских мастеров с пекарями, резчиками по дереву и швеями. Безусловный победитель в поиске врагов Владимир Путин вновь разгромил НАТО. Что происходит в Европе – ремонт или реставрация? Наш сюжет из еврокоммуналки. Смотрите в 204-м выпуске "Заповедника"!

Смотреть видео 14:16

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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