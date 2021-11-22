Санкции, мигранты, Лукашенко: о чем шла речь на конференции в Вене

"Сегодня, спустя почти 500 дней после так называемых президентских выборов 2020 года, внутриполитическая ситуация в Беларуси хуже, чем когда-либо, (в стране. - Ред.) более 870 политзаключенных, есть сообщения о сотнях случаев пыток", - так критически положение в Беларуси охарактеризовал и.о. министра иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maaß), принявший в понедельник, 22 ноября 2021 года, участие в конференции под названием "На пути к процветающему и безопасному будущему Беларуси".

Мероприятие, организованное правительством Австрии, прошло в Вене в смешанном формате - часть участников, в том числе экс-кандидат в президенты, лидер белорусских демсил Светлана Тихановская, австрийский канцлер Александер Шалленберг и комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархеи, находились в Вене, а часть - как Хайко Мас - выступали по видеосвязи.

О чем говорила Тихановская

Участники венской конференции произносили речи без присутствия журналистов, но их содержание кратко было изложено в телеграмм-канале Светланы Тихановской, а текст выступления Хайко Маса МИД ФРГ заранее разместил на своем сайте. Тихановская, открывшая дебаты, напомнила последовательность событий, которые привели к нынешнему политическому кризису в Беларуси: фальсификация результатов президентских выборов, массовые протесты и массовые репрессии, пытки и умышленные убийства протестовавших, ликвидация 240 НПО и 40 СМИ, угон властями в Минске самолета Ryanair и организованный Лукашенко пограничный кризис, "который является гибридной атакой на ЕС".

Светлана Тихановская

У нас де-факто военная диктатура, констатировала экс-кандидат в президенты, добавив, что "диктатор, цепляясь за власть и чувствуя полную безнаказанность, продолжает терроризировать не только белорусов, но и соседние страны". Тихановская отметила, что с помощью террора "режим сумел загнать протест в подполье, но не уничтожил его". Она также рассказала, что оппозиция создала структуры для поддержки протестного движения - подпольные СМИ, сеть волонтеров, забастовочные комитеты и группы киберпартизанов.

При этом Тихановская признала, что чем больше затягивается кризис в Беларуси, тем более заманчивым становится возврат к "реальной политике" и "бизнесу как обычно". В этой связи она подчеркнула (видимо, имея в виду недавние телефонные звонки и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) Александру Лукашенко с целью урегулирования ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе), что "нет смысла вступать в отношения с режимом, потому что ему нельзя доверять".

Мигранты возле белорусско-польской границы, 21 ноября

По словам Тихановской, мы видим это в пограничном кризисе: режим частично получил то, чего хотел, - некоторую дополнительную легитимность благодаря сотрудничеству, и это не должно быть нормой. На пресс-конференции по поводу телефонных звонков Меркель Тихановская сказала следующее: "Я понимаю, почему это было сделано. Но (для меня. - Ред.) как белоруски, и с точки зрения белорусского народа это выглядело очень странно".

Запад продолжит поддержку белорусских демсил

Предложенный Лукашенко референдум по изменению конституции, по мнению экс-кандидата в президенты, призван заморозить кризис и укрепить авторитарную систему. Тихановская призвала Запад сохранить сильное давление на режим во всех формах, включая дипломатическую изоляцию, экономические и индивидуальные санкции, чтобы заставить его прекратить репрессии и начать разговаривать с белорусским народом. Предварительное условие для переговоров - "освобождение всех политзаключенных", а урегулировать кризис в Беларуси, по оценке Тихановской, можно лишь путем "свободных и справедливых выборов под международным наблюдением".

Александер Шалленберг

Австрийский канцлер Александер Шалленберг согласился с Тихановской в том, что ситуация в Беларуси неприемлема и с точки зрения соблюдения в стране прав человека, и с учетом искусственно созданного ее властями кризиса с мигрантами. В свою очередь, еврокомиссар Оливер Вархеи отметил, повторив потом этот тезис и на итоговой пресс-конференции, что будущее Беларуси является приоритетом для Европы. Он заверил, что Брюссель будет оказывать поддержку жертвам репрессий, независимым СМИ, а также предоставит белорусам вакцины против ковида.

Еврокомиссар напомнил, что Брюссель еще в мае утвердил экономический план для демократической Беларуси, предусматривающий выделение 3 млрд евро для стабилизации экономики страны после будущего транзита власти. Пока же, посетовал и.о. министра иностранных дел Германии Хайко Мас, Лукашенко продолжает выступать против любого диалога с оппозицией. Мас назвал предложенную властями конституционную реформу "фарсом", указав, что для изменения положения в Беларуси в ближайшем будущем критически важны три вещи.

Возвращение к статус-кво до выборов 2020 года невозможно

Во-первых, по мнению Маса, белорусская оппозиция в изгнании должна оставаться верной своему делу и демонстрировать единство. Во-вторых, ЕС и его партнерам следует продолжать давление на режим Лукашенко. В-третьих, Западу необходимо откорректировать свою помощь белорусскому гражданскому обществу и оппозиции в соответствии с нынешней ситуацией.

"Поскольку поддерживать деятельность в Беларуси стало практически невозможно, нам нужно активизировать сотрудничество с теми, кто находится в изгнании", - пояснил и.о. министра. По его словам, из-за этого Германия уже пересматривает свой план действий в поддержку гражданского общества Беларуси, на что выделено 21 млн евро.

Хайко Мас также сообщил, что ЕС продолжает работать над санкциями в отношении режима Лукашенко, сейчас готовится пятый их пакет, в рамках которого в санкционной список попадут судьи, прокуроры, а также сотрудники силовых органов, причастные к репрессиям в Беларуси. Европа и США должны быть едины, а санкционный список - широким, согласился с Масом его польский коллега Збигнев Рау. По его выражению, белорусы заплатили огромную цену за свою мечту, и возвращение к статус-кво, который был до выборов 2020 года, невозможно.

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