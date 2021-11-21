Польша готова оплатить возвращение застрявших на границе с Беларусью мигрантов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий озвучил готовность правительства оплатить возвращение мигрантов, застрявших на польско-белорусской границе, сообщило в воскресенье, 21 ноября, "Польское радио".

"Мы готовы в любой момент оплатить возвращение мигрантов в их страны", - заявил он после переговоров с главой правительства Эстонии Каей Каллас.

Власти Польши обсуждают эту тему по дипломатическим каналам с руководством Ирака и других ближневосточных стран, отметил председатель польского правительства. По его словам, белорусские силовики препятствуют возвращению находящихся на границе мигрантов в свои страны.

Польша готова ужесточить санкции против Лукашенко

Происходящее с мигрантами на границе с Беларусью - это крупнейшая попытка дестабилизировать Европу за последние 30 лет, подчеркнул Моравецкий. Однако Польша "не поддастся шантажу" и сделает все, чтобы защитить границы ЕС, заявил польский премьер-министр.

Правительство Польши готово к ужесточению санкций в отношении режима Александра Лукашенко, в том числе к дальнейшему закрытию границы с Беларусью, сказал Моравецкий.

"Мы готовы ко всему. Готовы и к эскалации санкций, закрытию пограничных переходов, чтобы не было возможности транзитной перевозки грузов", - отметил он. Эти меры, по словам премьера, позволили бы усилить экономическое давление на правителя Беларуси Александра Лукашенко.

В воскресенье Моравецкий планирует также посетить Латвию и Литву, чтобы обсудить с руководством этих стран пути выхода из сложившейся ситуации.

Критика со стороны Еврокомиссии

Тем временем Еврокомиссия выдвинула серьезные обвинения против Лукашенко. "В условиях кризиса Лукашенко вел себя как туроператор без лицензии, продавая дорогие турпакеты в ЕС, которые по прибытии разваливались", - заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Юханссон в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном 21 ноября.

По словам еврокомиссара, семьи и дети были обмануты и втянуты в трагедию, которая привела к многочисленным страданиям, и на Лукашенко и его режиме лежит "чрезвычайная ответственность за созданный кризис".

Гибридная атака на Евросоюз

Увеличившийся поток мигрантов из стран Ближнего Востока в страны Евросоюза наблюдается с мая 2021 года. Тяжелее всего обстановка в Польше, Латвии, Литве и Эстонии. Мигранты пытаются через Беларусь попасть на территорию этих стран. Европейские лидеры обвиняют Лукашенко в гибридной атаке на Евросоюз в отместку за введенные против Минска санкции.

Лукашенко допустил, что белорусы помогли мигрантам попасть на территорию Евросоюза. “Я говорил, что не собираюсь силой удерживать мигрантов на границе или уводить их силой... Я не буду останавливать их, потому что они едут не в мою страну, а в вашу", - подчеркнул белорусский правитель в интервтью британской медиакомпании BBC 19 ноября.

Самая тяжелая ситуация в ноябре сложилась на польско-белорусской границе. 8 ноября к границе с Польше со стороны Беларуси подошли несколько тысяч мигрантов. С тех пор они предпринимают многочисленные попытки перехода границы.

Смотрите также:

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС На границе с Польшей На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Застрявшие между Польшей и Беларусью Мигранты фактически застряли на границе между Польшей и Беларусью. Польская сторона не пускает их на территорию ЕС, указывая, что для въезда нет оснований и что они являются инструментом гибридных атак со стороны Лукашенко. Правителя Беларуси обвиняют в том, что он провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС На границу доставили из Минска По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Начало пути мигрантов из Ирака Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в ЕС, - граждане Ирака. В Минск они прибывают из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании. Под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. В Беларусь также едут из Сирии, Афганистана, Конго. Мигранты добираются в Минск через Дубай, Турцию, Ливан и Украину.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Вначале - перелет в Минск, затем - граница с ЕС Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До следующего марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов - вдвое больше, чем год назад. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Что происходит в белорусском приграничье В белорусском законодательстве ничего не изменилось относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям грозит штраф и депортация. Но сейчас в приграничье множество нелегалов. Они прячутся в лесах, пытаясь перейти границу с Польшей.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Через белорусские леса - в Польшу По рассказам мигрантов, белорусские пограничники помогают им перейти на польскую сторону - режут проволочное заграждение или с помощью дронов находят безопасную лазейку. А уже в Польше с помощью геолокации в смартфоне мигранты определяют местоположение человека, который повезет их дальше. Например, в Германию.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Мигранты не хотят оставаться в Польше По дублинскому регламенту, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться и не оставлять свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС. Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Цель беженцев - Германия Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Легковая машина сопровождения едет впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется. Польско-германская граница преодолевается разными способами: и на том же фургоне, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Беженцы в Германии По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов - вдвое больше, чем в сентябре. У всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников. Автор: Наталья Позднякова

