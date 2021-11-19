 Лукашенко не исключил, что белорусы помогли мигрантам попасть в ЕС | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.11.2021

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Беларусь

Лукашенко не исключил, что белорусы помогли мигрантам попасть в ЕС

В интервью Александра Лукашенко британской медиакомпании BBC речь шла о ситуации на польско-белорусской границе.

Сотни мигрантов на границе между Беларусью и Польшей, фото из архива

"Абсолютно возможно", что белорусские военнослужащие помогали  мигрантам пересечь границу с Польшей. Об этом заявил правитель Беларуси Александр Лукашенко в интервью британской медиакомпании BBC, обнародованном в пятницу, 19 ноября. "Мы славяне. У нас есть сердце. Наши войска знают, что мигранты направляются в Германию", - пояснил он.

"Может быть, им (мигрантам. - Ред.) кто-то помог. Я даже не буду в это вникать", - сказал Лукашенко. Он добавил, что не приглашал мигрантов в Беларусь, чтобы спровоцировать кризис на границе с Европейским Союзом. "Я говорил, что не собираюсь силой удерживать мигрантов на границе или уводить их силой... Я не буду останавливать их, потому что они едут не в мою страну, а в вашу", - подчеркнул белорусский правитель.

Брюссель обвиняет Минск в попытке создать хаос на границе с ЕС

В последние месяцы Польша, а также Литва и Латвия отмечают увеличившийся поток мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. Брюссель обвинил Лукашенко в стремлении создать хаос у границ Евросоюза в отместку за санкции против Минска.

Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась 8 ноября, когда с белорусской стороны к ней подошли несколько тысяч выходцев с Ближнего Востока. С тех пор мигранты неоднократно предпринимали попытки силового перехода границы в направлении Польши, бросая в пограничников камни, используя слезоточивый газ и ослепляя их лазерами. В ответ польские пограничники применяли водометы.

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    На границе с Польшей

    На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

  • Мигранты у колючей проволоки на границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Застрявшие между Польшей и Беларусью

    Мигранты фактически застряли на границе между Польшей и Беларусью. Польская сторона не пускает их на территорию ЕС, указывая, что для въезда нет оснований и что они являются инструментом гибридных атак со стороны Лукашенко. Правителя Беларуси обвиняют в том, что он провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС.

  • Женщины греются у костра на границе Беларуси и Польши

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    На границу доставили из Минска

    По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

  • Аэропорт в Эрбиле

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Начало пути мигрантов из Ирака

    Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в ЕС, - граждане Ирака. В Минск они прибывают из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании. Под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. В Беларусь также едут из Сирии, Афганистана, Конго. Мигранты добираются в Минск через Дубай, Турцию, Ливан и Украину.

  • Нелегалы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Вначале - перелет в Минск, затем - граница с ЕС

    Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До следующего марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов - вдвое больше, чем год назад. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

  • Минский аэропорт

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска

    В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

  • Пограничная полоса

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Что происходит в белорусском приграничье

    В белорусском законодательстве ничего не изменилось относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям грозит штраф и депортация. Но сейчас в приграничье множество нелегалов. Они прячутся в лесах, пытаясь перейти границу с Польшей.

  • Мигранты на границе с Польшей

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Через белорусские леса - в Польшу

    По рассказам мигрантов, белорусские пограничники помогают им перейти на польскую сторону - режут проволочное заграждение или с помощью дронов находят безопасную лазейку. А уже в Польше с помощью геолокации в смартфоне мигранты определяют местоположение человека, который повезет их дальше. Например, в Германию.

  • Польские пограничники

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Мигранты не хотят оставаться в Польше

    По дублинскому регламенту, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться и не оставлять свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС. Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико.

  • Беженцы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Цель беженцев - Германия

    Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Легковая машина сопровождения едет впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется. Польско-германская граница преодолевается разными способами: и на том же фургоне, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте.

  • Контроль на границе Польши и Германии

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Беженцы в Германии

    По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов - вдвое больше, чем в сентябре. У всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 44:01

Мигранты между Беларусью и Польшей: чем закончится атака Лукашенко на ЕС?

Контекст

Меркель обсудила со структурами ООН ситуацию с мигрантами в Беларуси

Канцлер ФРГ отметила важную роль УВКБ ООН и МОМ в оказании гуманитарной помощи мигрантам, застрявшим на границах Беларуси со странами ЕС, а также их защите и безопасном возвращении домой.  

Украина не исключила применения оружия при угрозе от мигрантов

Законом предусмотрено применение всех "средств защиты, в том числе огнестрельного оружия", заявил министр внутренних дел Украины. Он указал, что Рада должна быть готова к введению режима ЧП в приграничных областях.  

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