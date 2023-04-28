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Карли Маркс - талисман баскетболистов из "Niners Сhemnitz 99"
Карли Маркс - талисман баскетболистов из "Niners Сhemnitz 99"Фото: Bert Harzer/Eibner-Pressefoto/picture alliance
Стиль жизниГермания

Как Карл Макс стал талисманом немецких спортсменов

Елена Дожина
24 мин. назад

Талисманы есть разные: пчелы, медведи, фантастические существа и даже - настоящий козел. И есть один философ - Карли Маркс, талисман баскетбольного клуба из немецкого Хемница. Но кто из них приносит больше удачи?

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Карли Маркс давно имеет культовый статус далеко за пределами немецкого города Хемниц, где он появился и "живет". Это огромный, ростом 2 метра 20 см, и чрезвычайно мускулистый персонаж, с окладистой черной бородой и пышной седой шевелюрой. Как две капли воды похожий на Карла Маркса. Это поразительное сходство ничуть не умаляет даже майка с номером 99, в которой Карли выходит разогревать фанатов перед началом игр.

Но почему Карл Маркс, какое отношение имеет теоретик коммунизма к баскетболу? Абсолютно никакого. Да и сам Хемниц не сыграл в жизни Маркса никакой роли, он даже никогда не был в Хемнице! Просто в эпоху ГДР в честь автора "Капитала" решили назвать целый город, и выбор пал на Хемниц. Его переименовали в Карл-Маркс-Штадт. Прежнее название после воссоединения Германии вернули, но ассоциации с основоположником коммунистической идеологии в городе остались. И по сей день в центре стоит памятник Карлу Марксу - бронзовый бюст высотой семь метров и весом около 40 тонн.

Как Карл Макс стал талисманом спортсменов

Необычная идея использовать образ Карла Маркса в качестве талисмана возникла у баскетбольного клуба "Сhemnitz 99" семь лет назад. "Никто не хотел прыгающую девятку", - рассказал в одном из интервью пресс-секретарь клуба Маттиас Паттлох (Matthias Pattloch), глядя на название клуба. И когда однажды фанаты исполнили шуточный танец под названием "Бойся настоящей бороды!", решение было принято - на свет появился быстро ставший культовым Карли Маркс. Его костюм был изготовлен в Нидерландах, и с тех пор этот оригинальный талисман стал неотъемлемой частью баскетбольной команды Хемница.

До сих пор Карли приносит удачу и вызывает у фанатов и игроков в основном положительные эмоции. С этим талисманом клуб из Хемница попал в Бундеслигу в 2020 году и даже впервые участвовал в отборочных матчах на выход в Лигу чемпионов. А фотографии приносящего удачу бородача прославляют в соцсетях немецких баскетболистов далеко за пределами Германии - только один из снимков, опубликованных профессором литературы из Ливерпуля в Тwitter в ноябре 2022 года, уже набрал порядка 38 тысяч лайков.

Эксперт по талисманам Феликс Шумахер (Felix Schumacher) в восторге от куклы-бородача, он и сам иногда с удовольствием надевает этот костюм. "С ним можно отлично выделиться, - сказал он газете Bild am Sonntag. - Взять хотя бы тот факт, что мы сейчас это обсуждаем. Карли работает очень хорошо". А еще эксперт с удовлетворением отмечает, что создатели даже позаботились о том, чтобы у куклы на руке было только четыре пальца. На вопрос, почему это важно, Шумахер объяснил, что существует неписаный закон для талисманов: у кукол в виде человеческих персонажей должно быть четыре пальца, так как они должны оставаться иллюзией. По этой же причине талисманам не разрешается и разговаривать.

Козел Хеннес - талисман кельнских футболистов

В Германии есть еще один спортивный талисман, который знают даже те, кто совсем не разбирается в футболе. Это Хеннес. Козел Хеннес - талисман футбольного клуба "Кельн" (1.FC Köln). Его особенность в том, что это настоящее живое существо. Козленка подарила футболистам в 1950 году директор цирка. По легенде, когда тренер взял его на руки, козленок справил на него нужду. Но это было воспринято как знак удачи, и животное стало официальным талисманом команды. Более того, тренер Хеннес Вайсвайлер (Hennes Weisweiler) согласился дать ему и свое имя. С этого момента козел присутствовал на всех домашних играх клуба.

Талисман футбольной команды 1.FC Köln - козел Хеннес IX
Талисман футбольной команды 1.FC Köln - козел Хеннес IXФото: picture-alliance/dpa/R. Ibing

С тех пор сменилось уже не одно поколение Хеннесов. В 1970 году произошла наделавшая много шума история: Хеннеса II нашли однажды утром бездыханным в загоне. До сих пор среди фанатов ходят слухи, что их талисман мог быть отравлен соперниками. В то же время его преемник Хеннес VIII "отработал" талисманом аж 11 лет, и в августе 2019 года был торжественно отправлен "на пенсию" по состоянию здоровья. В данный момент талисманом клуба является Хеннес IX, который принадлежит к породе цветных немецких благородных коз и особенно похож на своих предшественников из 1950-х годов.

Футболисты клуба всегда относились ко всем Хеннесам как к членам команды: козла даже брали покататься в автобусе с открытым верхом, а также бывали случаи, когда животное приводили с собой на поводке в пивную. То, что когда-то начиналось как шутка, давно стало неотъемлемой частью кельнского клуба. Кстати, Хеннесом можно не только любоваться на играх, рекламных кубках, футболках и гербе - козел стал телезвездой, снявшись в двух фильмах. А в январе 2020 года болельщики английского любительского клуба Caversham United также подтвердили, что рогатый талисман особенный не только для фанатов кельнской футбольной команды: в ходе голосования они выбрали Хеннеса самым крутым талисманом в мире.

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