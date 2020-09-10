Немцы судятся из-за вонючего козла (фото)

Пехграбен • Нешуточные страсти разгорелись в пригороде Байройта - города, известного на весь мир благодаря ежегодному проведению здесь фестиваля музыки Рихарда Вагнера (Richard Wagner). Но речь сейчас не о музыке, а о козле породы "тюрингская лесная" по кличке Золтан.

Вонючий козел стал козлом отпущения?

Разбирательство на всех уровнях, включая земельный суд Байройта, длится уже три года. Краткая предыстория: одно баварское семейство решило, что будет производить козий сыр, а для этого необходимо завести 40 коз и одного козла. Соседка семейства поначалу вроде против не была и даже собиралась чуть ли не в долю войти. Но потом принюхалась и передумала.

Козы породы "тюрингская лесная"

Соседка заявила, что козел воняет так сильно, что во дворе невозможно вывесить белье, а в саду - насладиться свежим воздухом. И она начала требовать от соседей, чтобы те приняли меры. В разбирательстве в скором времени принимал участие уже весь поселок: одни собирали подписи в пользу козла, другие писали анонимные письма с угрозами в адрес недовольной соседки, которая подключила к разборке представителей ведомства по охране животных...

Дело о вонючем козле дошло до суда

Дело дошло до разбирательства в земельном суде. В пригород Байройта из города даже приехал сам судья, чтобы лично "унюхать" состав преступления. Судья запаха не почувствовал. Однако упрямая соседка и сама признает, что сейчас козел вонять перестал. Оказывается, любители козьего сыра отселили его от коз - в отдельный сарайчик, подальше от соседского забора. А воняет он больше всего как раз в период активного общения с козами, приглашая их своим резким запахом к спариванию.

Золтана отселили от коз

Однако свидетели и эксперт, привлеченные судом к процессу, показали, что запах все же имеет место, хотя он и не критичен. В итоге судом было вынесено решение: если соседка снова будет мучиться из-за вони, владельцам Золтана придется уплатить административный штраф в размере 250 тыс. евро. Либо они будут задержаны органами правопорядка.

Жители поселка близ Байройта предполагают, что дело этим не кончится. Неясно одно: Золтан реально так сильно воняет? Или все же он стал козлом отпущения в ссоре между соседями?

Смотрите также: